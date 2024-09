DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Op 31 augustus is om 21.37 uur op de “Große Straße” in Lathen een 45 jarige man mishandeld. Hij werd door meerdere personen geslagen en geschopt. Hij raakte daarbij gewond. De daders waren drie of vier jong volwassenen. Een van hen was 18/20 jaar met blond haar. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Lathen op te nemen 05933/924570.

Papenburg

Op de rotonde in de “An der Alten Werft”, hoek Deverweg, is zaterdag om elf uur een tienjarig fietsend kind aangereden. De automobilist werd door de vader van het kind weggestuurd zonder dat er gegevens werden uitgewisseld. Getuigen en in het bijzonder de automobilist worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961 – 9260.

Sögel

Gisteren is om 14.54 uur op de parkeerplaats van een tuincentrum aan de Püttkesberge in Sögel een VW Golf uitgebrand. Er raakte niemand gewond.

Meppen

Om 3.40 uur vannacht is geprobeerd aan de Am Hemberg in Meppen een sigarettenautomaat open te breken. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.