St. Vitusstraat monumentale status? Acantus dient zienswijze in

WINSCHOTEN – De gemeente Oldambt heeft in juli in een voorgenomen besluit bekend gemaakt 52 huurwoningen in de St. Vitusstraat in Winschoten aan te wijzen als gemeentelijk monument. Woningcorporatie Acantus is eigenaar van de woningen en heeft in 2023 een sloopvergunning aangevraagd voor 27 van de 52 woningen en een nieuwbouwvergunning voor 30 nieuwe woningen. Deze aanvragen staan ‘op pauze’ in afwachting van het besluit over de monumentale status. Als de woningen definitief een monumentale status krijgen, is een sloopvergunning waarschijnlijk niet meer te verkrijgen. Acantus heeft een zienswijze ingediend.

Aanvraag voor monumentale status

Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben in november 2023 een aanvraag ingediend bij de gemeente Oldambt voor een monumentale status van de St. Vitusstraat. Deze aanvraag is door de gemeente voorgelegd aan kennisorganisatie Libau, zij hebben hierop een positief advies gegeven. Feit is dat Libau alleen naar de monumentale kenmerken van de woningen kijkt. Het is vervolgens aan de gemeente om een besluit te nemen. René Dalmolen, Manager Vastgoed: “Hierin mag je verwachten dat de gemeente het complete plaatje meeneemt. Zoals de technische staat van deze woningen. Doordat de bodem beweegt zijn de woningen verzakt en beschadigd. Dit is voor Acantus de belangrijkste reden om deze woningen te willen slopen. Het kost veel geld om herstelwerkzaamheden te doen. Daarna zijn de woningen nog steeds beschadigd en hebben ze ook geen toekomstbestendige indeling. Dit maakt het voor ons technisch en financieel onhaalbaar. Dit is natuurlijk bekend bij de gemeente en wij hebben hierin ook jarenlang dezelfde visie op gehad. Helaas lezen wij dit niet terug in het voorgenomen besluit.”

De gemeente verandert van koers

René Dalmolen: “We vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente van koers wijzigt. Immers, wij werken al jaren met hun samen aan toekomstplannen voor de St. Vitusstraat op basis van sloop van 27 woningen en nieuwbouw van 30 woningen. Hierin hebben we aandacht voor de karakteristieke elementen van de woningen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat een gemeente waarde hecht aan de monumentale waarde van panden binnen hun gemeente, maar in het geval van de St. Vitusstraat hadden wij dat dan graag vijf jaar eerder geweten. We hebben nu jarenlang samen gewerkt aan een route die een compleet andere wending krijgt door dit voorgenomen besluit. Vooral voor onze huurders brengt dit onzekerheid met zich mee. Nu is er weer meer onduidelijkheid over de toekomst van hun woning. Dat vinden we erg vervelend.”

Woningen uit exploitatie

Van de 27 woningen waar Acantus een sloopvergunning voor heeft aangevraagd, zijn er nog 12 bewoond. De bewoners van de lege woningen hebben gebruikt gemaakt van het sociaal statuut en zijn verhuisd. René Dalmolen: “We zijn bezig met een kwaliteitsimpuls van veel van ons vastgoed. We zijn niet de partij om deze woningen in de benen te houden als ze een monumentale status zouden hebben. De investering is te groot. Dat betekent dat we geen andere keuze hebben dan ze uit exploitatie te nemen en ze verloren gaan als sociale huurwoningen. Dat is jammer. De route die we met de gemeente hadden ingezet past precies binnen hun woonvisie: kwaliteit toevoegen aan de woningvoorraad door middel van sloop en nieuwbouw. Echter, daar hebben ze ook weer een amendement op lopen tegen sloop. Dat staat er haaks op. Zo boek je met elkaar natuurlijk moeilijk voortgang.”

Acantus