Stadskanaal onder Stoom 2024

STADSKANAAL – Op zaterdag 21 en zondag 22 september vindt Stadskanaal onder Stoom weer plaats. Naast stoomtreinen zijn er ook stoommachines te zien in allerlei soorten en maten. Tijdens dit weekend rijden er vele treinen op de langste museumspoorlijn van Nederland. En is er rond het station Stadskanaal weer van alles te beleven!

Oudste rijvaardige stoomlocomotief van Nederland te gast

Speciale gast is dit jaar stoomlocomotief 6513 van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Deze locomotief, uit 1887, is de oudste rijvaardige stoomlocomotief van Nederland. De 6513 is in de periode 2007-2017 door de Museumstoomtram geheel gerestaureerd en in de kleurstelling gebracht zoals soortgelijke locomotieven bij de NS gereden hebben. De 6513 zal op beide dagen rijden tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen.

Uitgebreide dienstregeling met meerdere stoomlocomotieven

Dat weekend rijden ze niet alleen tussen Stadskanaal en Veendam, maar ook van Stadskanaal naar Nieuw-Buinen. De meeste treinen tussen Stadskanaal en Veendam worden gereden door de stoomlocomotieven 52 8060 en 52 8082. Twee dikke stoomkanjers in actie dus! De 6513 zal te zien zijn tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen. Daarnaast komt ook de historische NS-diesellocomotief 2278 in actie voor een paar treinen. Bekijk hier de complete dienstregeling

Modelspoorbeurs en modeltreinen

In de rijtuigenloods op het station Stadskanaal is tijdens Stadskanaal onder Stoom een modeltreinbeurs. Diverse handelaren in modelspoorartikelen zijn hier aanwezig. Daarnaast kun je de Modelspoorgroep IJsselland vinden met een grote modelspoorbaan. Op de modelspoorbeurs is op de stand van Bentink Modelspoor een preview te zien van de modelversie van STAR-locomotief 52 8082!

Stoomtractoren en -machines

Bij het station Stadskanaal zijn diverse stoomtractoren en -machines te zien en worden demonstraties gegeven, zoals een van Kemna stoomtrekker met houtzagerij, de stoomketel behorend bij onze eigen stoomkraan en prachtige Foster 3″ en 4″ stoommachines.

Historische schepen

Bij het station Stadskanaal zijn diverse historische schepen te zien. Bij de Stationsbrug kunt u de “Jatrie” bezichtigen. De “Jatrie” is een historisch vrachtschip, type Groninger Steilsteven, gebouwd in 1930 in Oude Pekela.

Vanaf de Stationsbrug bij het station Stadskanaal kunt u een vaartocht maken richting het centrum van Stadskanaal met stoomraderboot “De Jonge Wachter”. Deze boot is afkomstig van Museum de Wachter uit Zuidlaren. Met een dagkaart voor Stadskanaal onder Stoom kunt u met deze boot mee. Ook Snikke ‘Dieverdoatsie’ is van de partij. Met de Snikke is het mogelijk om een vaartocht van / naar Bareveld te maken. Meer informatie over de schepen.

Voor de kinderen

Een ritje met de stoomtrein maken is voor jong en oud altijd een belevenis. Maar tijdens Stadskanaal onder Stoom is er ook van alles te doen voor de kinderen. Zo kun je op een luchtkussen en je kunt je laten schminken. En wat te denken van een ritje in de vuurloze stoomlocomotief of met de pomplorrie op emplacement Stadskanaal?

Parkeren

Komt u met de auto naar de Stadskanaal onder Stoom? Let er dan op dat u niet bij het station Stadskanaal kunt parkeren. Aan de Gasselterstraat (N378) te Stadskanaal, bij Stopaq, is een speciale parkeerplaats ingericht. U wordt d.m.v. borden of verkeersregelaars naar deze parkeerplaats verwezen.

Vanaf hier rijdt een mooie historische pendelbus naar het station Stadskanaal. U kunt ook wandelen, de wandeling is ca 10 minuten. Stapt u op te Veendam? Dan kunt u de auto bij het station Veendam parkeren.



Fiets- en rolstoelvervoer

Fietsvervoer is tijdens Stadskanaal onder Stoom niet mogelijk. Komt u met een rolstoel? In de treinen tussen Stadskanaal en Veendam kunnen rolstoelen mee, in enkele treinen tussen Stadskanaal en Nieuw Buinen ook. Dit wordt aangegeven in de dienstregeling.

Het evenement is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Klik HIER voor meer info



