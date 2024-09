SMEERLING – Volop te beleven op eerste Beleefdag Smeerling



Vandaag was er de eerste Beleefdag Smeerling.

Margriet Nieuwenhuis, uitbater van Gasterij Natuurlijk Smeerling ging in op de opmerkingen van klanten dat er na de vakantieperiode eigenlijk niks meer werd georganiseerd.

Daarom organiseerde zij “Beleefdag” met diverse activiteiten waarbij beleving centraal staat.

Zo was er in de Gasterij de officiële opening plaats van de Roege Wilt Tentoonstelling, fotografe Mirella Lukens maakte de foto’s tijdens de laatste Roege Wilt Wandeling.

Ook schobbejak Roege Wilt, die volgens de overlevering ooit leefde rond de Roege Baarg, kwam met veel misbaar nog even langs.

Roege Wilt was ook het thema van de 17 kilometer lange Roege Baarg fietstocht, waarbij de deelnemers onderweg bij verschillende winkels in Vlagtwedde en Onstwedde opdrachten kregen om op te lossen.

Onstwedder Gaarv’n was ook aanwezig met enkele oude ambachten en hun hout gestookte veldoven en konden de bezoekers de rijk gevulde broden met en zonder rozijnen kopen.

Buffelfarm Meems uit Onstwedde was aanwezig en vertelde over het houden van waterbuffels en over diverse waterbuffelproducten, zoals waterbuffelijs- en vlees. Ook de knuffelbereidheid van de waterbuffel was te ervaren. Imker Van Maurik uit Bourtange vertelde over het houden van bijen. Ook was er in Bourtange geslingerde honing te koop.

Tijdens de beleefdag konden de bezoekers diverse korte wandelingen maken, uitgezet door stichting Smeerling Metbroek, waaronder een podcastwandeling met het verhaal van de Saksische boerderijen in dit beschermde dorpsgezicht. De Aaltje Wandeling waarin het verhaal van Smeerling door middel van QR-codes scannen op de smartphone konden worden beluisterd.

Natuurmonumenten organiseerde een kleine excursie naar de Galbaargen.

Ook kon het authentiek gerestaureerde Halminghs Hoes worden bekeken, het voorhuis van de boerderij waarin ook Gasterij Natuurlijk Smeerling is gevestigd.