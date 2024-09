Bezoek het provinciehuis tijdens Open Monumentendag

GRONINGEN – Op zaterdag 14 september opent het provinciehuis van 10.00 tot 17.00 uur zijn deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Dit jaar staat het evenement in het teken van het thema ‘Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen’, met de toepasselijke slogan ‘Onderweg’.

Erfgoed en expositie ‘Onderweg’

De slogan ‘Onderweg’ komt in het provinciehuis tot leven met een expositie over de aanleg van de nieuwe Ring Zuid. Bezoekers kunnen hier onder andere de maquette van de Zuidelijke Ringweg bewonderen. Daarnaast is er in de gangen en diverse ruimtes informatie te vinden over historische en hedendaagse wandel-, fiets- en vaarroutes in de provincie.

Naast de expositie is het ook mogelijk om de rest van ons historisch gebouw te bezoeken. Zo is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de historische Statenzaal en de kamer waar Gedeputeerde Staten wekelijks vergaderen. Ook de unieke Ploegcollectie van de provincie is te bewonderen. Wilt u meer weten over de geschiedenis van het provinciehuis? Sluit dan aan bij een van de rondleidingen om 11.00 of 14.00, die ongeveer een half uur duren.

Historie van het provinciehuis

Het provinciehuis heeft een rijke historie die teruggaat tot de 15e eeuw. Het oudste gedeelte van het gebouw was oorspronkelijk de Sint Maartensschool, een kerkelijke stichting gewijd aan de beoefening van de wetenschappen. Na de Reformatie werd het in 1601 omgevormd tot het nieuwe provinciehuis, waar sinds 1602 de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten vergaderen.

Voor meer informatie over Open Monumentendag kun je terecht op www.openmonumentendag.nl.

Provincie Groningen