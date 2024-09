Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 5 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN SNEL WARMER | NA HET WEEKEND KOELER

De zon gaat het vandaag weer helemaal overnemen en daarmee wordt het snel warmer, want de temperatuur gaat stijgen tot ongeveer 27 graden en het wordt vanavond ook een warme nazomeravond. De wind is eerst zwak tot matig uit het noorden, later matig uit het noordoosten tot oosten.

Morgen is het ook warm met een maximum van 26 of tot 28 graden. Het is vrij zonnig met een matige oostenwind, later op de dag komt er meer bewolking.

Het weekend geeft ook nog flinke zonnige perioden en meest droog weer, maximumtemperatuur ook dan rond 27 graden. Na het weekend neemt de kans op buien toe en daar kan een flinke bui bij zijn. Middagtemperaturen na het weekend van 20 tot 22 graden.