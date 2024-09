Hulpdiensten naar meerdere ongevallen in de regio

REGIO – Hulpdiensten zijn vandaag voor meerdere ongevallen uitgerukt.

Om 6.19 uur was er een ongeval op de N365, de Onstwedderweg, bij Vlagtwedde. Hierover is verder geen informatie bekend.

Om 9.30 uur is bij een wegversmalling in de Europalaan in Stadskanaal een auto over de kop geslagen, nadat eerst een paaltje was geraakt. De bestuurder werd in een ambulance gecontroleerd. Voor zover bekend was vervoer naar een ziekenhuis niet nodig. De auto is door een berger afgevoerd.

Ook kwam in dezelfde omgeving een man ten val. Hij is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. (bron: 112regioflits)

Om 14.35 uur vond op de Barnflair West een ongeval plaats. Hierbij kwam een auto op de zijkant terecht. Mogelijk was de bestuurder tegen een kei gebotst. Hulpdiensten, waaronder brandweer Ter Apel en Emmen en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Er werden zichtschermen geplaatst. Twee personen zijn door de brandweer uit de auto gehaald. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De auto werd afgesleept.

Om tien voor drie is brandweer Wagenborgen gealarmeerd voor een brand in een kraan met een maaikorf aan de Nonnegaatster Polderweg in Nieuwolda. De brand was snel onder controle.

Op de kruising van de N362 met de Hoofdweg West kwamen om 16.35 uur een fiets en een auto met elkaar in botsing. Hierbij raakte de fietser gewond.

Rond kwart voor acht vanavond botste op de N967, de Oostwolderweg, in Winschoten een auto vlakbij een woning tegen een boom en kwam in een greppel tot stilstand. Hierbij is niemand gewond geraakt.