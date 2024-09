Kom verhalen luisteren in de Marktpleinkerk op zaterdag 14 september

WINSCHOTEN – Kom tijdens de Open Monumentendag luisteren naar middeleeuwse verhalen in de 13e eeuwse Marktpleinkerk te Winschoten. Op zaterdag 14 september van 11.00 tot 15.00 uur elk half uur een kort verhaal.



In de middeleeuwen werd veel voorgelezen aan volwassenen. Tegenwoordig lezen we vooral voor aan (klein)kinderen. Je kunt als volwassene natuurlijk wel naar een luisterboek luisteren, maar dat doe je in je eentje. In de kerk kun je met meer mensen tegelijk naar een verhaal luisteren. Je mag er ook iets van vinden. Want wat zijn dat eigenlijk voor verhalen, die al in de middeleeuwen zijn verteld en opgeschreven? Zijn die ook voor ons interessant, spannend of grappig? Kom luisteren en laat je verrassen.

Bibliotheek Winschoten organiseert deze leuke activiteit samen met de Marktpleinkerk in het kader van de Week van Lezen en Schrijven. In deze week wordt aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Gratis toegang voor iedereen, wel of geen lid van de bibliotheek. Wees welkom!

Renske Osenga • Bibliotheken Oldambt