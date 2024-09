DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Tussen 2.45 en 3.15 uur vannacht is bij een woning aan de Dechant-Schulte-Straße een poging tot inbraak gedaan. De daders verschaften zich eerst met geweld toegang tot het erf om vervolgens de woning binnen te dringen. Zover is het niet gekomen. De daders zijn om onbekende redenen op de vlucht geslagen.

Tussen dinsdag 19.00 en woensdag 7.30 uur is bij een tandartspraktijk aan de Zum Alten Turm een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden met geweld de praktijk binnen te dringen. Ze zijn, zonder binnen te zijn geweest, in onbekende richting op de vlucht geslagen.

In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Friederikenstraße, ter hoogte van huisnummer 60, een in een parkeerhaven geparkeerde Fiat Punto aangereden. De wagen heeft aan de gehele linkerzijde forse schade. Dit wordt op 2.000 euro geschat. De veroorzaker is onbekend.

Meppen

Gisteren vond om 17.05 uur op de B70 tussen het knooppunt Meppen-centrum en Esterveld, ter hoogte van de vakscholen, een ongeval tussen een Nederlandse vrachtwagen met aanhanger en een zwarte VW plaats. Ter hoogte van de 50 kilometerzone zwenkte de vrachtwagenchauffeur vanaf de linker rijbaan naar de hoofdrijbaan en schampte daarbij de VW. Kort daarna botste de vrachtwagen nog twee keer tegen de achterzijde van de VW. Een 21 jarige en een 45 jarige man, die als passagiers in de VW zaten, raakten lichtgewond. De politie is op zoek naar de vrachtwagenchauffeur, die na de aanrijding is doorgereden. De vrachtwagen, met Nederlandse kentekenplaten, had een zwarte cabine en de aanhanger had een zwart zeildoek met groene en grijze strepen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 059319490.

Dinsdag is tussen 5.55 en 13.00 uur in de parkeergarage van Kaufland aan de Am neuen Markt een grijze VW Golf aangereden. Hierbij ontstond voor 3.000 euro schade. De veroorzaker is onbekend.