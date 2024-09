Maarsbroek beoogde locatie voor onderwijsvoorzieningen Maarsveld

STADSKANAAL – Het college van B&W van Stadskanaal heeft Maarsbroek aangewezen als beoogde locatie voor de nieuwbouw van de onderwijsvoorzieningen in de wijk Maarsveld. De nieuwbouw gaat onderdak bieden aan OBS Meester Neuteboomschool, CBS de Maarsborg en kinderopvang.

“Na een langlopend traject kunnen we samen met de scholen en de buurt een vervolgstap zetten en dat is belangrijk”, licht wethouder Ingrid Sterenborg toe. “De huidige panden zijn aan vervanging toe. Een nieuw gebouw betekent voor de wijk een moderne onderwijsvoorziening waar we tientallen jaren mee vooruit kunnen en waar dagelijks zo’n 300 kinderen met veel plezier naar school gaan. Daar ben ik blij om en iedereen kijkt er enorm naar uit.”



Lang traject

De gemeente is al een aantal jaren op zoek naar een geschikte locatie voor de nieuwbouw van de scholen. Vorig jaar is uitvoerig onderzoek gedaan naar negen locaties in en vlakbij de wijk Maarsveld. Eerder waren locaties Brummelkant en Meester Neuteboomstraat in beeld als beoogde locaties en in een afrondend onderzoek werd ook Maarsbroek als kansrijk aangemerkt. Op basis van de adviezen van twee bureaus is nu de keuze gevallen op Maarsbroek.



Vervolg

De gemeenteraad vergadert op 30 september 2024 over het voorstel van het college om budget beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw. Na besluitvorming in de gemeenteraad gaan de schoolbesturen aan de slag met het ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein. De gemeente helpt hen hierbij. Belangrijk onderdeel van de plannen is dat er contact met de omgeving is, om te inventariseren wat hun wensen en ideeën zijn ten aanzien van de nieuwbouw.

Gemeente Stadskanaal