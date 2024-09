Nieuwbouw azc op huidige locatie in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Stadskanaal gevraagd om op de huidige opvanglocatie in Musselkanaal een nieuw gebouw te mogen bouwen. En zo tot 2040 in Musselkanaal 428 asielzoekers op te kunnen vangen. Dit is hetzelfde aantal als nu. Het college van burgemeester en wethouders stemt voorlopig in met dit verzoek. Hiermee is de splitsing van het azc en de zoektocht naar een tweede locatie in de kern Stadskanaal van de baan.

In 2022 heeft het COA de gemeente Stadskanaal formeel verzocht om te komen tot een langjarige samenwerking rondom het azc in Musselkanaal. Hier vloeide onder andere het besluit uit voort om het azc op termijn op te splitsen en de helft van het aantal bewoners onder te brengen in een locatie in Stadskanaal. Samen met het COA is de afgelopen tijd uitgebreid gezocht naar een geschikte plek in de kern Stadskanaal. En die is niet gevonden. Reden hiervoor is dat veel nieuwe ontwikkelingen ruimte vragen. Te denken valt dan aan de 270 Oekraïners die we er opvangen. Maar ook aan woningbouw, de bouw van nieuwe scholen en andere voorzieningen voor inwoners. Omdat het huidige gebouw van het azc in Musselkanaal echt te oud wordt, de locatie ruim genoeg is voor volledige nieuwbouw en omdat het contact tussen de bewoners en rest van het dorp goed is, stemt het college voorlopig in met het verzoek van het COA. Dat betekent nieuwbouw op de bestaande plek van het azc dat tot in elk geval 2040 onderdak kan bieden aan 428 bewoners.

Het azc in Musselkanaal is in 1993 geopend en is daardoor verankerd in het dorp. De inwoners van het azc nemen deel aan het verenigingsleven, doen vrijwilligerswerk en bouwen relaties op in het dorp. De buurt wordt daarom ook nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling. Op dinsdag 10 september wordt een informatiebijeenkomst gehouden in het azc. Daarnaast wil het COA graag samen met de gemeente en met inwoners werken aan een ontmoetingsplek voor het dorp. Hier kunnen inwoners van het dorp en bewoners van het azc elkaar ontmoeten, kan worden gewerkt en kunnen activiteiten plaatsvinden.

Musselkanaalsters zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst in het azc. U kunt hier met de gemeente en het COA uw vragen, zorgen en ideeën bespreken.

Datum: Dinsdag 10 september

Tijd: Tussen 19.00 en 20.30 uur

Adres: De Brink 7 in Musselkanaal

Het is een inloopbijeenkomst. U kunt langskomen wanneer het u het beste uitkomt.

Het college heeft voorlopig ingestemd met het verzoek van het COA. Nu volgen gesprekken met omwonenden, Dorpsbelangen, ondernemers en andere betrokkenen. De gemeenteraad geeft in de raadsvergadering van 30 september 2024 zijn mening over de plannen. Daarna neemt het college een definitief besluit.

Gemeente Stadskanaal