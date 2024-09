Op de fiets met Veendam Beweegt

VEENDAM – Op de donderdagochtend start iedere week rond 10.00 uur een fietsgroep bij het Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte. De inloop is rond 9.30 uur en begint met een kop koffie/ thee. Daarna wordt er in een groep/groepjes een tocht gefietst. Er zit geen enkele verplichting aan deelname. Als je zin en tijd hebt kun je deelnemen, past het even niet, is het geen probleem. Een vaste kern van deelnemers communiceert in een Fietsgroep Veendam App met elkaar om te kijken of er gefietst kan worden of niet.

Fietsmobiliteit

Op maandag 23 september staat er bij Fysio Veen een fietsmobiliteit workshop gepland. Van 13.00 tot 15.00 zal er na de inloop met een kop koffie, voorlichting worden gegeven over het belang van een actieve leefstijl en tips voor veilig fietsen. Dit wordt gedaan door o.a. een fietsparcours met uitdagende fiets oefeningen. Wil je hier graag aan deelnemen, dan kunt u zich opgeven via 06 – 86 85 68 64 of via veendambeweegt@veendam.nl. Deelnemen kan gratis.

Nieuwsbrief/ Veendam Beweegt APP

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten, projecten en evenement die wij vanuit Veendam Beweegt organiseren? Dan kun je gebruik maken van de Veendam Beweegt APP, of je aanmelden voor de Nieuwsbrief van Veendam Beweegt. De app is gratis in gebruik en zonder inlogcode. In de app vind je het aanbod voor alle doelgroepen in de gemeente Veendam. Ook is aanmelden voor een activiteit mogelijk in de app. Daarnaast versturen ze ongeveer één keer per maand een nieuwsbrief met alle activiteiten voor volwassenen/ senioren.

De deelnemers van de fietsactiviteit trapten een fietstocht van 34 kilometer door de omgeving van Veendam. De route begon bij Stadion De Lange Leegte. Van daaruit fietsten ze eerst naar Romala’s Home in Kiel Windeweer, waar ze genoten van een smakelijke stop. Vervolgens ging de rit naar Golfclub De Compagnie voor een volgende heerlijke versnapering. De derde stop was bij De Stainkroeg en ze eindigden de tocht bij Schippers IJstruck bij het stadion, waar iedereen nog even kon nagenieten met een verfrissend ijsje.



De reacties waren fantastisch: iedereen had een lach op het gezicht en er werd volop genoten van het mooie weer en de gezellige sfeer. Het was een dag om niet snel te vergeten!

Een groot dankjewel gaat uit naar de samenwerkende partijen Romala’s Home, Golfclub De Compagnie, De Stainkroeg en Schippers IJstruck voor hun bijdrage en inzet. Zonder hen was deze fietsactiviteit niet zo’n groot succes geworden.



Ben je geïnteresseerd in meer fietsactiviteiten of wil je graag meedoen aan een wekelijkse fietsgroep? Neem dan contact met ons op! Stuur een e-mail naar veendambeweegt@veendam.nl of kijk voor meer activiteiten in de Veendam Beweegt App! Je kunt je via de mail ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Gemeente Veendam