Verwijderen wandschildering Jan van der Zee bij oude LTS/ Winkler Prins

VEENDAM – De wandschildering van Jan van der Zee uit 1958 in de oude LTS/ Winkler Prins in Veendam is sinds dinsdag een zelfstandige muur. Sloopaannemer Revoort b.v. uit Tweede Exloërmond heeft het schoolpand om de wandschildering inmiddels gesloopt. De verwachting is dat vrijdag (6-9) het schoolgebouw aan de Pinksterstraat verleden tijd is.

Vanaf woensdag 11 september starten de werkzaamheden om de muur te voorzien van een ijzerconstructie. Die werkzaamheden duren waarschijnlijk t/m vrijdag 13 september zodat de muur op maandag 16 september afgevoerd kan worden.

De gemeente Veendam besloot in maart om de wandschildering van Jan van der Zee in de oude Winkler Prins te slopen omdat verplaatsen en restaureren al snel 100.000 euro ging kosten. De gemeente was van mening dat de totale kosten niet in verhouding stonden met de baten. Wel werden detailfoto’s van het kunstwerk gemaakt.

Dat viel niet bij iedereen in goede aarde en daarom hebben een aantal Veendammers, onder leiding van het Wijk- en Buurtbeheer Centrum Veendam (WBCV), het “Reddingsteam Jan van der Zee” opgericht om een poging te doen de muurschildering toch te bewaren en een andere bestemming voor het kunstwerk te zoeken. Erfgoedvereniging Heemschut Werkgroep Monumentale Kunst kwam de Veendammers te hulp.

Heemschut kreeg de benodigde gelden sneller voor elkaar dan ze zelf hadden verwacht om de muur te verplaatsen naar de voormalige Sint Jozefschool in Wehe-den Hoorn die momenteel tot kunstcentrum wordt omgebouwd.

Eind mei werden er aan de voor- en achterzijde multiplexplaten tegen de muurschildering gezet om beschadiging tijdens de sloop van het schoolgebouw te voorkomen. In juli werden er betonblokken in de vorm van legoblokken tegen de binnen- en buitenmuur geplaatst zodat veilig de aangrenzende muren weggehaald konden worden.

Bron: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl