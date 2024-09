VPRO Tegenlicht meet-up in Stadskanaal

STADSKANAAL – De volgende Tegenlicht meet up Stadskanaal is op donderdagavond 19 september a.s. vanaf 19.00 uur, zie voor informatie en aanmelding: VPRO Tegenlicht meet-up (biblionetgroningen.nl)

Op donderdag 19 september om 19:00 uur organiseert de werkgroep Meet Up Stadskanaal in samenwerking met de bibliotheek een VPRO Tegenlicht meet-up. Tijdens deze bijeenkomst zullen er fragmenten getoond en besproken worden uit de aflevering VPRO Tegenlicht – De Nieuwe Elite

Bekijk de aflevering hier op de website van de NPO.

Kom langs en laat je horen over dit onderwerp. Ga het gesprek aan en wordt verrijkt met kennis!

We hebben de technische beroepen keihard nodig, maar waarderen ze niet genoeg. De toekomst ligt in handen van de handwerkers. VPRO Tegenlicht presenteert: de nieuwe elite.

In Nederland wordt nog onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagopgeleiden, terwijl de mbo’er van het grootste belang is voor onze samenleving. En dat wordt de komende jaren alleen maar zichtbaarder. Hoogopgeleiden zijn niet langer de elite. De toekomst ligt in handen van handwerkers. De broodnodige verandering, als het gaat om de energietransitie, gaat van de werkvloer komen.

Er is een herwaardering nodig van ambacht. VPRO Tegenlicht laat zien dat niet de econoom en de bestuurskundige het land leiden, maar de monteur en de loodgieter. (www.vpro.nl)

Uiteraard werken we weer aan de hand van fragmenten uit de uitzending, maar er zullen ook stellingen aanknopingspunten geponeerd worden waarmee het publiek wordt uitgenodigd om met elkaar in gesprek/discussie/debat te gaan. Er zijn diverse experts uit de regio van Stadskanaal aanwezig bij deze avond zoals Peter Zwiers, programmamanager Sterk Techniekonderwijs Zuid-Oost Groningen bij Trivium. Maar ook Maarten van der Vlist, Hub Manager bij Makeport Mercurius en commercieel manager bij Dok4 en GAP Academy is erbij deze avond.

Praktische info

In verband met een beperkt aantal plaatsen is inschrijven noodzakelijk.

Bibliotheek Stadskanaal

Continentenlaan 29501 DG Stadskanaal