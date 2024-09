Activiteiten bij Het Groninger Landschap

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 6 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW ZOMERS | NA HET WEEKEND KOELER

Het is ook vandaag een mooie nazomerdag met veel zon, al is er later in de middag en vanavond meer bewolking. Maar de temperatuur doet het weer goed, want die stijgt naar een graad of 26. Er staat een matige oostenwind, windkracht 3 tot 4, vanavond is de wind zwak en veranderlijk van richting.

Vannacht is het wisselend bewolkt met een paar opklaringen, morgen zijn er opnieuw flinke zonnige perioden en ook morgenmiddag wordt het een graad of 26. Dat is zo’n beetje hetzelfde als vandaag, maar voor het gevoel is het misschien nog wat warmer want er is morgen maar een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten.

Zondag is er een zwakke zuidelijke wind en dan is het nog 23 graden. Er is dan meer bewolking en zondagochtend is er kans op enkele buien, de zondagmiddag- en avond zijn waarschijnlijk droog. Na dit weekend gaat het verder omlaag met maandag nog een temperatuur van 20 graden, maar daarna maxima van 16 tot 18 graden. Het wordt dan ook wisselvallig met af en toe regen en een matige tot vrij krachtige wind uit west of noordwest.