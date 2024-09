Bé en Janny van der Laan 60 jaar getrouwd

OUDE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin feliciteerde vanmorgen Bé en Janny van der Laan met hun 60 jarig huwelijksjubileum.



Vandaag 7 september is het precies 60 jaar geleden dat Berend en Jantje in het gemeentehuis van Oude Pekela in het huwelijk traden. Hun relatie is begonnen op de mulo in Oll Pekel, waar ze beiden toen op zaten.

De heer van der Laan was vanaf z’n 17e zeeman op de grote vaart. Dit deed hij 42 jaar, tot zijn pensionering in 1997. De eerste jaren als matroos en later opgeklommen tot kapitein. Mevrouw van der Laan was huisvrouw en had de zorg over hun twee zonen. Beide jongens zijn min of meer in de voetsporen van hun vader getreden. De een ook op de zeevaart, de ander in de baggerindustrie.

Latere jaren ging Janny ook af en toe met haar man mee. Beide echtelieden zijn nu 86 jaar en zijn nog erg fit en mogen graag reizen. Het stel heeft 3 kleinkinderen.

Info en foto’s: Abel van der Veen