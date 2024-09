Fysiotherapie Veelerveen start met gloednieuwe NESA therapie

VEELERVEEN – Fysiotherapie Veelerveen start met een nieuwe therapie: NESA therapie. De therapie is een effectieve en pijnloze behandeling die de balans in het lichaam kan herstellen. NESA therapie heeft effect op een grote variatie aan aandoeningen of klachten.



Wat is NESA en bij welke klachten?

NESA therapie (niet-invasieve neuromodulatie therapie) is nieuw in Nederland. Het werkt voor klachten waarbij het autonome zenuwstel betrokken is. Een verstoring in het autonome zenuwstelsel kan diverse vervelende en langdurige klachten veroorzaken. NESA therapie heeft effect op een grote variatie aan aandoeningen of klachten. Het kan chronische pijn verlichten, slaapkwaliteit verbeteren, oververmoeidheid, burn-out klachten en stress verminderen en urine-incontinentie door een overactieve blaas verbeteren.

Over de behandeling

De behandeling wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide NESA therapeuten. De neurostimulatie (stimulatie van de zenuwen) wordt uitgevoerd met het NESA apparaat waarmee kleine microstroompjes aan het lichaam worden toegediend met behulp van 2 handschoenen en 2 enkelmanchetten met contactelektroden. De behandeling werkt op cellulair niveau en wordt in een rustige ambiance gegeven. De behandeling zelf is niet of nauwelijks voelbaar. Tijdens de behandeling lig je op een behandeltafel en kun je relaxen, terwijl je naar rustgevende beelden en geluiden kijkt en luistert. De NESA behandeling duurt 60 minuten per sessie. Het traject start met een uitgebreide intake en onderzoek om te kijken of jouw klachten geschikt zijn voor NESA therapie.

Vergoeding

De behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Wel zijn werkgevers vaak bereid om uw behandeling (deels) te vergoeden.

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op 0597-854276 of neem een kijkje op de website https://www.nesaclinics.nl

Dit werd mede mogelijk gemaakt door: LEADER Oost-Groningen.