DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Om elf uur gistermorgen is de brandweer van Weener en Holthusen uitgerukt voor een brand in een heg aan de Alte Siedlung. De 56 jarige bewoner was met een gasbrander het onkruid op zijn inrit aan het wegbranden toen het mis ging. Bij de brand raakten ook de ramen en jaloezieën van de naastgelegen woning beschadigd. De brandweer wist een grote brand te voorkomen.

Walchum

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Walchum zijn gisteravond rond half negen drie personen gewond geraakt. Een 22 jarige bestuurder van een Opel verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en botste rechts van de weg tegen de vangrail. Vervolgens werd de Opel terug op de rijbaan gelanceerd en botste daarna tegen de midden vangrail. Nadat de auto op de weg tot stilstond was gekomen kon een 77 jarige bestuurder deze niet meer ontwijken. De bestuurder van de Opel en een 76 jarige vrouw, die als passagier in de Renault zat, raakten zwaargewond. De bestuurder van de Renault liep lichtere verwondingen op. De schade wordt op 45.000 euro geschat. De weg is in noordelijke richting enige tijd afgesloten geweest.

Meppen

Tussen donderdag 22 uur en vrijdag 8.45 uur is bij een camper aan de Ulmenstraße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De aangerichte schade bedraagt 150 euro.

Papenburg

Tussen maandag 7.00 en donderdag 18.00 uur is aan het Gasthauskanal ter hoogte van huisnummer 24 een fietser achterop een geparkeerde zwarte BMW 120i gebotst. De fietser is vervolgens doorgereden. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Gistermiddag is de brandweer om 15.46 uur uitgerukt voor een smeulende brand in een opslagloods van een bedrijf aan de Am Nordhafen in Papenburg. Bij de brand kwam veel rook vrij. In een poging de brand te blussen liepen drie medewerkers van 50, 52 en 31 jaar lichte rookvergiftiging op. De bluswerkzaamheden hielden tot in de nacht aan. De schade wordt op 10.000 euro geschat.