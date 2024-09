Morgen is het Nationale Ziekendag

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 7 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND | NA MAANDAG VEEL KOELER

Het is een rustige zaterdag met vanochtend weinig wind en vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het oosten. Het is soms redelijk zonnig met af en toe ook bewolkte perioden, en het wordt vanmiddag 25 á 26 graden.

Komende nacht daalt het tot een graad of 15 en dan is het meestal bewolkt, later in de nacht en morgenochtend valt er af en toe wat lichte regen. Dat betekent dus ook een bewolkt begin van de zondag, maar morgenmiddag en morgenavond is het droog met zonnige perioden. Maximum morgen rond 23 graden bij een zwakke wind uit het zuiden.

Na dit weekend krijgen we de overgang naar koeler en wisselvallig weer. Maandag is het nog vrij kalm met lokaal een bui en niet veel wind, daarna komt er een matige tot krachtige wind uit het westen of noordwesten. Er komt dan een afwisseling van opklaringen en vrij veel buien, maar vooral daalt de middagtemperatuur tot ongeveer 17 graden. Veel koeler weer dus.