Brandweer blust coniferenhaag in Onstwedde

ONSTWEDDE – Vanmiddag is aan de Hardingstraat in Onstwedde een coniferenhaag in brand geraakt.

Brandweer Vlagtwedde is vanmiddag rond kwart voor één uitgerukt voor een buitenbrand aan de Hardingstraat in Onstwedde. Achter een woning stond een coniferenhaag, met daarin grote coniferen, in brand.

Bij aankomst van de brandweer stond de haag in lichterlaaie. De brandweer wist uitbreiding van de brand naar de woning te voorkomen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Bron: 112regioflits