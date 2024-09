RÜTENBROCK – Vanmorgen vroeg heeft brandweer Ter Apel bijstand verleend aan hun collega’s van brandweer Rütenbrock.

Brandweer Rütenbrock stond vlak over de grens een auto te blussen. Brandweer Ter Apel werd om kwart voor zes voor assistentie opgeroepen. Wat er aan de autobrand vooraf is aangegaan en of er gewonden zijn is niet bekend.