Hobbyshow bij Siep & Co volgeboekt

OUDE PEKELA – Mensen die veel belangstelling hebben voor techniek kunnen komende zondag 15 september uitstekend terecht bij de stichting Siep & Co aan de H. Westerstraat in Oude Pekela. In de hallen van de voormalige strokartonfabriek demonstreren van tien- tot vier uur ’s middags ruim 30 hobbyisten hun modellen, bouwsels en andere, vooral technische toestellen. Het gaat om onder anderen schepen, treinen, vrachtwagens en modellen die met stoom te maken hebben. Ook bouwwerken van lego zijn op de show te zien.

Volgens Boelo Scheeres en Rinke Schipper, voormalige medewerkers bij Siep & Co, zijn zowel het grote ketelhuis, de machinehal en nog andere ruimtes helemaal volgeboekt. Beiden spreken dan ook van een grote belangstelling van de zijde van de hobbyisten. De organisatoren zijn blij met het grote aanbod. ‘Met name de verscheidenheid bij het onderdeel boten en schepen is groot’, zo laat Scheeres weten, ‘Vrachtschepen, sleepboten, kotters en andere vissersboten, sloepen en ook een baggerschip. Vele zij radiografisch bestuurbaar. Dat is ook het geval met een aantal modelvrachtwagens’. Ook een heuse, bij Siep & Co in reparatie zijnde opduwer is te zien. De hobbyshow toont verder een raderboot en de oudste sloep van Nederland.

Op de show, die voor de 5e keer wordt gehouden, kan in principe niet worden gehandeld, Daarom is volgens Scheeres ook sprake van een show. Volgend jaar willen de organisatoren tevens een deel van het evenement inrichten met stands die betrekking hebben op hobby’s van dames en meisjes.

