DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Vannacht kwam het in Weener rond half één tot een ruzie tussen twee groepen jongeren. Dit ontaarde in een vechtpartij, waarbij een 19 jarige man door vier personen werd geslagen. De namen van deze vier zijn bij de politie bekend. Het slachtoffer moest zich door medewerkers van een Rettungswagen onder doktersbehandeling laten stellen.

Papenburg

De politie van Papenburg kijkt positief terug op het NDR2 festival bij de Meyer Werft. Zo’n 34.000 bezoekers vierden twee dagen feest op het festivalterrein. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.

Sögel

Bij een ongeval op de Ostenwalder Straße in Sögel is gisteravond tussen 21.30 en 22.45 uur een 50 jarige man lichtgewond geraakt. Hij verloor in een bocht de controle over zijn Opel en belandde in de berm. Daar botse hij tegen een verkeersbord en een boom. De man stond onder invloed van alcohol. Een ademtest wees 2.58 promille aan. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen naar het politiebureau. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. De schade bedraagt 16.500 euro.

Aschendorf

Op de “Große Straße” in Aschendorf zijn gistermorgen om 10.05 uur een Audi A4 en een Audi A6 met de buitenspiegels tegen elkaar aan gebotst. Beide bestuurders vertelden een andere toedracht van het ongeval. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen 04961/9260.

Wietmarschen

De A31 is gisteren ter hoogte van Wietmarschen in zuidelijke richting meerdere uren door een ongeval afgesloten geweest. Bij de afrit Lingen wou een 73 jarige bestuurder van een bestelbus om 16.35 uur van rijstrook wisselen om een voor hem rijdende voertuig in te halen. Daarbij zag hij een op de linker baan rijdende Audi over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding raakte de 57 jarige bestuurder van de Audi gewond. De weg is in zuidelijke richting tot 20.15 uur voor bergings- en reinigingswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade bedraagt 23.000 euro.

Meppen

Op een parkeerplaats van de K&K aan de Haselünner Straße in Meppen is vrijdag tussen 13.30 en 13.40 uur een witte VW T-Roc aangereden. De veroorzaker, die in een Opel reed, is er vandoor gegaan. De aanrijding is door een vrouw gezien. De politie van Meppen verzoekt deze vrouw en eventuele andere getuigen contact op te nemen 05931/9490.