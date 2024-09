Late summer blues/rockfestival bij Siep&Co Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zaterdagavond kwamen er ruim honderd blues liefhebbers naar Siep&Co om te genieten van blues/rock.

De avond werd geopend door de voorzitter van Blues in Pekela dhr. Johan Bugel. Hij heette alle bezoekers welkom. Vervolgens kondigde hij de The Mudbirds aan die hun eerste optreden openden met hun mooie blues muziek. Na een halfuurtje was het de beurt aan The Catfever band. Zij kregen de mensen op de dansvloer en dat bleef het hele optreden van ongeveer een uur het geval. De stemming zat er goed in en iedereen genoot van deze geweldige band.

Na het optreden van The Catfever band was het weer de beurt aan The Mudbirds om voor de 2e keer hun klanken te laten horen. Als laatste band van deze avond was het de Blues Avenue Revisited die hun klanken mocht laten horen. Zij brachten stevige blues/rock ten gehore. Ook dit viel goed bij de liefhebbers en ook nu werd er gedanst.

Rond kwart over 12 galmden de laatste klanken weg en kwam er een eind aan deze prachtige avond vol blues/rock. De voorzitter Johan Bugel bedankte de vrijwilligers van Siep&Co voor de geweldige bediening en de gastvrijheid en de aanwezigen werden bedankt voor hun komst. Hij hoopte dat er bij het volgende evenement op 2 november 2024 in de Riggel te Boven Pekela weer vele liefhebbers aanwezig zijn. Dan is er een special blues event met een optreden van Erwin Java/Sean Webster en band.

Info en video: Fred Stötefalk

Foto’s: Abel van der Veen