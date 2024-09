Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 8 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER WARM | WISSELVALLIGE MID-WEEK

Het is vandaag een dag met eerst veel bewolking en zo af en toe wat regen, maar in de loop van vanmiddag komen er meer opklaringen en de namiddag- en avond zijn ook droog. Er komt vanmiddag een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind te staan dus het is nog een rustige dag: de maximumtemperatuur komt uit op ongeveer 23 graden.

Daarom is het ook vanavond nog vrij warm met 18 tot 20 graden. Komende nacht daalt het tot rond de 15 graden. Er is dan weinig wind en er kunnen vannacht en morgenochtend enkele mistbanken voorkomen. Die lossen vrij snel op en morgenochtend zijn er opklaringen met een enkele bui, meer buien zijn er morgenmiddag- en morgenavond te verwachten. Er komt dan een matige tot vrij krachtige westenwind te staan, maximumtemperatuur morgen rond 21 graden.

Na morgen heb je vaak een westen- tot noordwestenwind. Dat geeeft behoorlijk wisselvallig weer met buien en middagtemperaturen van 15 tot 17 graden. Dus dat wordt een wisselvallige MID-WEEK, maar vanaf vrijdag is het stabieler en volgend weekend is het meest droog met vrij veel zon en 18 tot 20 graden.