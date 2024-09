ONSTWEDDE – Super 9e editie van de populaire Ride & Run in Onstwedde.



Manege de Driesporen in Onstwedde organiseerde gisteren de 9e editie van de populaire Ride & Run.

Dit uniek multisport evenement combineerde de disciplines paardrijden en hardlopen op een uitdagend parcours van 5 of 10 kilometer.

Zo’n 80 teams van ruiter en een hardloper legden samen een parcours af door het mooie gebied van Terwupping.

Het motto van dit evenement was ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, waardoor het een toegankelijk en plezierig evenement is voor sporters van alle niveaus, maar toch werd er door sommige teams flink afgezien om deze editie van Ride & Run op hun naam te kunnen schrijven.

De prijswinnaars van de 5 kilometer waren:

1 – The Roadrunners, ruiter Ann Vierkant en loper Sabine Spreen, paard Kaylee.

2 – Team Hurrie Up, ruiter Marlou Buitenhuis en loper Bert Jan Wever, paard Myralisa.

3 – Team Spaans, ruiter Gerard Spaan en loper Gerbrand Spaan, paard Kadanser.

De prijswinnaars van de 10 kilometer waren:

1 – Team Britts Bay, ruiter Esmeralda Orsel en loper Ryan Drenth, paard Brittas Bay.

2 – Team Fanaticus, ruiter Nicky Gorter en loper Martien Wubs, paard Anna.

3 – Kika Rainbow Runners, ruiter Lotte Schuiling en loper HArm Sassen, paard Oosteind’s Lars

Team Molletjes waren de snelste dames., ruiter Janet en loper Pascalle, paard Bingo.



Foto’s: Freerk Boskers en Geert Smit