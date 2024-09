Volop activiteiten voor beginnende golfers bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 7 september scheen de zon volop op de golfbaan van Golfclub Westerwolde. ’s Morgens was er een ‘Kennismakingsclinic’ voor belangstellenden voor de golfsport en ’s middags was er een ‘Rabbitwedstrijd’ voor beginnende golfers.



Op het terras voor het clubhuis hadden zich ’s morgens twintig golfliefhebbers uit de hele regio rond Vlagtwedde verzameld. Zij waren door de regionale weekbladen en/of Westerwolde Actueel attent gemaakt op de gratis clinic, om te zien of golf de nieuwe hobby voor hen zou worden. De potentiële nieuwe golfers genoten van koffie/thee en koek, terwijl ze uitleg kregen over golfclub Westerwolde, het mooie Westerwolde en de golfsport.

Na dit inleidende praatje, waarin duidelijk werd dat golfen in Vlagtwedde een sportieve, gezellige en ontspannende aangelegenheid is, gingen de liefhebbers aan de slag. Er werd onder begeleiding van enthousiaste leden van de golfclub geoefend op de drivingrange, de puttinggreen, een oefenhole en tot slot op de golfbaan.



Na afloop van de clinic kon men zich inschrijven voor het ‘GVB pakket’: ‘In 2 maanden tijd een golfvaardigheidsbewijs halen’. Dit pakket bestaat uit 5 lessen van een golfleraar, theorieles en het behalen van het theorie-examen, 2 maanden spelen op de baan en begeleiding van een mentor. Met een GVB bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golfen.

’s Middags zat het terras weer vol. Nu met beginnende golfers, die na één van de ‘Kennismakingsclinics’ van de laatste jaren, lid zijn geworden van GC. Westerwolde. Voor hen was een speciale wedstrijd ‘Rabbitwedstrijd’ georganiseerd. Samen met een ervaren speler in iedere ‘flight’ (groepje) werd de strijd aangegaan met de elementen: waterpartijen, bunkers, struiken, laaghangende takken en de greens.

Uit de scores bleek dat zo’n wedstrijd nog best pittig was, maar het opdoen van wedstrijdervaring, het plezier en het leren kennen van andere nieuwe leden was veel belangrijker.

Wilt u meer weten over golfen bij GC. Westerwolde ga dan naar de website www.gcwesterwolde.nl of mail naar info@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com.

Ed van de Bunt

Foto’s: Eveline van de Bunt