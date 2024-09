Westerwolde wint weer eens (in en) tegen Muntendam

MUNTENDAM – Na het verlies vorige week tijdens de 1e wedstrijd in deze bekercompetitie tegen het tweede elftal van GRC, was het vandaag de beurt aan 3e klasser Muntendam. De mannen van nieuwbakken trainer Wessel Woortman kregen in de voorbereiding op dit duel een kleine domper te verwerken in de vorm van 3 afwezigen en een in de warming-up afhakende Julian Smid. Maar uiteraard is het met de huidige selectie geen probleem om dit op te vangen. Onder zomerse omstandigheden werd er dus gestart met enkele andere namen dan de voorgaande wedstrijd en ook werden enkele spelers op andere posities geposteerd en dus geprobeerd deze middag. Ook vermeldenswaardig dat de selectie vandaag voor het eerst in het nieuwe tenue speelde dat, wanneer geheel compleet, nog officieel zal worden gepresenteerd.

De middag kende een flitsende start voor de thuisploeg, want na 10seconden konden zij deze middag al gaan juichen. Koud na het eerste fluitsignaal en waarbij de laatste Westerwolde supporters nog hun posities in moesten nemen was het al raak. De door Muntendam genomen aftrap werd diep gespeeld naar hun rechterkant en voor de vrij inlopende spits bij de 2e paal was het een koud kunstje om deze middag keepende Bas Boonman voor het eerst het nakijken te geven. Een onoplettendheid bij Westerwolde dat dus direct werd afgestraft. Waar mening toeschouwer dacht dat het weleens een zware middag voor de Vlagtwedders zou kunnen worden, bleek dit echter niet het geval. Nog geen 8minuten later werd de stand alweer gelijk getrokken door een oplettende Sander van Hoorn. Een door Westerwolde genomen vrije trap werd door de spits op waarde geschat en door hem verwerkt tot goal. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd waarbij Muntendam de bal werd gegund om op te bouwen en Westerwolde loerde op eventuele fouten in deze. Maar wat vooral opviel was de energie en het enthousiasme dat beide teams op de mat legden. Een te korte pass van achteruit naar het middenveld werd door de aanvoerder van vanmiddag Kevin van der Laan keurig onderschept. Hij bediende met een bekeken steekpass de goed weggelopen spits Joran Luijten, die met een bekeken wippertje de bal over de uitkomende Muntendam keeper prolongeerde tot goal. Een 1-2 voorsprong voor de mannen van Woortman in de nog maar 14e minuut. Muntendam drong aan en met enige puike reddingen stond Bas Boonman de gelijkmaker in de weg. In de 28e minuut alweer een goal. Een vrije trap net op de helft van Muntendam werd door Arjen Heidekamp goed ingebracht. In de scrimmage die voor de goal ontstond kon de Muntendammer keeper de bal maar slecht verwerken en was het wederom Sander van Hoorn die hiervan profiteerde en scoorde. Echter was het net voor rust was dan toch nog Muntendam dat scoorde. Dit doordat een lange bal door de Westerwolde defensie verkeerd werd ingeschat en een daaropvolgende voorzet slecht werd verwerkt. Koud kunstje voor de vrijgelopen Muntendam spits om de voorzet om te zetten doelpunt. Enige tijd later floot de scheidsrechter dan ook voor de welverdiende rust.

De tweede helft kunnen we eigenlijk een stuk korter over zijn. Afgezien van het feit dat Westerwolde twee gele kaarten ontving en beide teams nog een echte goede kans kregen was er eigenlijk bar weinig te melden. De energie die door beide teams in de 1e helft nog noemenswaardig was te noemen, vloeide weg bij de steeds hoger oplopende temperaturen deze middag. Beide ploegen deelden nog wat speldenprikjes uit waarbij Muntendam de bijna gelijkmaker echter op de lat joeg en Westerwolde invaller Ben Ophof vrij voor de Muntendam keeper ten onrechte werd afgefloten voor buitenspel. We zullen de statistici er nog naar vragen, maar na de drie gebroeders Hebers was het vandaag met de drie gebroeders Luijten gelijktijdig op het veld een stukje geschiedenis dat we, samen met de 3 punten, weer mee konden nemen naar Vlagtwedde. De eerste winst dus in de bekercompetitie en met volgende week de uitwedstrijd tegen ASVB op het programma, betekend dat alweer de laatste wedstrijd voordat het echte werk begint in de 4e klasse B.

Scheidsrechter: Dhr. Afgeschermd

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 75

Opstelling Westerwolde:

B. Boonman, K. Luijten, F. Kuiper (70e M. Kater), T. van Kalmthout, M. Luijten, M. Geukes (46e L. Kiers), K. van der Laan (C), A. Heidekamp, M. ter Horst, S. van Hoorn (80e B. Ophof), J. Luijten

Jan Hebers

