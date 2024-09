Evenement VANUIT HIER uitgesteld

GRONINGEN – Er komt een nieuwe datum voor het markeringsmoment VANUIT HIER. Maandag 9 september werd duidelijk dat het te kort dag is om het op 5 oktober op de beoogde locatie bij Wetsinge in de gemeente Het Hogeland te organiseren. VANUIT HIER is bedoeld om het definitieve einde van de gaswinning uit het Groningenveld te markeren. Een dag om samen stil te staan bij het heden, terug te kijken op 65 jaar gaswinning en de nog altijd grote impact ervan op mensen en hun (t)huis. De ambitie is groot om met een memorabel programma zij-aan-zij stil te staan bij het einde van de gaswinning uit het Groningenveld.

Op verschillende onderdelen is vanaf half april door de organisatie hard gewerkt: het vinden en inrichten van een geschikte locatie in het Groninger ommeland, het verkrijgen van een vergunning, het samenstellen van het programma en het communiceren over de locatie en het programma. Het programma is ambitieus en de uitvoering ervan op deze locatie brengt complexe uitdagingen met zich mee. Ondanks de inzet van alle betrokkenen is het niet gelukt om de vergunning op tijd rond te krijgen. Er is nu onvoldoende tijd om de locatie goed in te richten, de kwaliteit van de productie te garanderen en de communicatie zorgvuldig te doen.

Een indrukwekkend en memorabel programma staat in de steigers

Gedeputeerde Susan Top licht toe: “Ik ben zeer teleurgesteld dat we 5 oktober moeten uitstellen. Maar ik geloof erin dat we hier met elkaar nog steeds een heel bijzonder en waardevol moment van kunnen maken. Vanuit hier willen we elkaar laten zien wat we samen voor elkaar krijgen. Deze dag is bedoeld om zij-aan-zij te staan, elkaar te ontmoeten en samen stil te staan bij de gevolgen van de gaswinning, want het raakt ons allen, nog steeds. Het is ontzettend jammer, maar er staat een indrukwekkend en memorabel programma in de steigers en dat gaan we nu met nog meer voorbereidingstijd verder vormgeven.”

Groot Gronings Koor

Onderdeel van het programma was het Groot Gronings Koor, waarbij mensen uit de omgeving zich konden aansluiten. Bijna 200 mensen hadden zich hiervoor al aangemeld en een deel van hen heeft inmiddels in Appingedam gerepeteerd. Gedeputeerde Top: “De eerste beelden van de repetitie zijn prachtig. We hebben enthousiaste reacties ontvangen die ons alleen maar stimuleren vol energie door te gaan en een nieuwe datum te plannen in het voorjaar van 2025.”

