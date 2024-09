Lotus F1 demo met Emerson Fittipaldi op de TABAC Classic GP Assen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG BUIEN | LATER DEZE WEEK 15 GRADEN

We zijn begonnen aan een week die vrij wisselvallig, en zeker ook koeler weer dan de laatste tijd gaat geven. Vandaag wordt het nog wel 20 graden maar veel zon is er niet, en vooral vanmiddag en in het begin van vanavond komen er buien voor. Morgen daalt de middagtemperatuur naar 17 en daarna is het van woensdag tot en met vrijdag échte fris met maxima van 14 tot 16 graden.

Morgen is het ’s ochtends trouwens nog redelijk droog met een paar opklaringen. Maar morgenmiddag en morgenavond zijn er flinke perioden met regen en dan zou er zomaar 10 mm aan neerslag kunnen vallen. Met 17 graden en windkracht 5 uit het zuidwesten is het morgenavond dan ook herfstachtig.

Na morgen is het vooral buiig, met name in de middag- en avondperioden. Er is ook kans op een enkele onweersbui, minima die tijd van 7 tot 10 graden en maxima dus rond 15 graden. In het volgende weekend is het droger met maxima rond 18 graden.