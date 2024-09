Oktober: Maand van de Geschiedenis

GRONINGEN – In oktober vindt de Maand van de Geschiedenis plaats, het grootste historische evenement van Nederland. Honderden musea, boekhandels, bibliotheken en erfgoedinstellingen organiseren meer dan 500 activiteiten die allemaal in het teken staan van het thema ‘Echt nep’. Ook in de provincie Groningen vinden allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Een greep uit het programma.

Een echte expositie

Voor echt nep ben je in Vestingmuseum Oudeschans aan het verkeerde adres. Hier geen eeuwenoude bodemvondsten van zuiver nylon of originele kopieën, maar wel een originele Statenbijbel en kanonskogels van massief gietijzer. Toch is er wel één nep object – kun jij het vinden?

Oudeschans, 29 september-27 oktober

Anatomische les

Wist je dat de eerste ontleding van een menselijk lichaam in Groningen al ruim 400 jaar geleden plaatsvond? Tijdens deze anatomische les – met rondleiding door het Anatomisch Theater – in het Universiteitsmuseum leer je alles over de geschiedenis van de bestudering van het menselijk lichaam.

Groningen, 12 oktober

Een Blik op wat je Ziet…

Wat zie je als je naar de blikverpakking voor de aardappelsago kijkt van de firma Scholten uit Foxhol? En hoe zit het met de fabrieksschoorstenen op de blikken huishoudjam van de Maatschappij de Betuwe? Het Behouden Blik neemt je mee in de verhalen achter de afbeeldingen, want wat je ziet is niet altijd wat het is.

Uithuizermeeden, 3-31 oktober

Tussen kunst en AI – jongereneditie

Beeldend kunstenaar Theo Leijdekkers werkt regelmatig met AI voor het maken van zijn kunst. Jongeren kunnen met hem in Museum Borg Verhildersum Leens aan de slag met de spanning tussen authenticiteit en het werken met kunstmatige intelligentie. Wat is de scheidslijn tussen ‘echte’ en ‘neppe’ kunst?

Leens, 30 oktober

Schimmen uit het verleden

Stap deze Halloween terug in de tijd en ontdek in Museum Borg Verhildersum Leens oude verhalen tijdens de historische tocht “Schimmen uit het Verleden”. Tijdens deze avondwandeling voor families neemt een gids je mee op een leuke reis door het verleden. Welke verhalen geloof jij?

Leens, 26 oktober

Etrusken

Regina Willemsen verzorgt een inleiding over de Etrusken gevolgd door een rondleiding door de expositie ‘Etrusken – Pracht en macht’ in Museum Wierdenland. Regina is voormalig reisleidster in Italië en kenner van de Etruskische cultuur die op zijn hoogtepunt was toen de eerste Ezingers de wierden gingen bewonen in 600 v.Chr.

Ezinge, 19 oktober

Maak je eigen monster

In de tentoonstelling ‘Etrusken – Pracht en macht’ zijn monsters te zien die eeuwen geleden gemaakt werden. Zij dienden om het kwaad te weren. Ook nu hebben we spoken en andere griezels. Zijn ze echt? Ja! We zien ze toch? Of ze eng zijn hangt helemaal van jezelf af. Kinderen gaan aan de slag om hun eigen monsters te knutselen in Museum Wierdenland.

Ezinge, 31 oktober

De volledige agenda vind je op maandvandegeschiedenis.nl/agenda.

Ontdek gisteren, begrijp vandaag

Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Begrip leidt tot inzicht, nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld. Daarom is oktober de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland. Onder het motto ‘Ontdek gisteren, begrijp vandaag’ brengen we geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders, samen met vele partnerorganisaties en honderden culturele instellingen, boekhandels en bibliotheken.

Over de organisatie

Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert in oktober 2024 voor de dertiende maal de Maand van de Geschiedenis, die haar eenentwintigste editie beleeft. Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Cultuurfonds zijn investeerders van de Maand van de Geschiedenis. De Libris Geschiedenis Prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis.

Maand van de Geschiedenis.