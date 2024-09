Ondersteuner Jeugd en Gezin in huisartsenpraktijken Westerwolde

WESTERWOLDE – Een groot deel van de huisartsen in Westerwolde heeft een Ondersteuner Jeugd en Gezin in hun praktijk aangesteld. Daarmee zetten ze in op betere zorg voor gezinnen. Deze ondersteuner kan snel de juiste hulp regelen voor jongeren en hun ouders. Hierdoor worden wachtlijsten in de Jeugdzorg korter en krijgen gezinnen sneller hulp.



Ondersteuner Jeugd en Gezin

Afspraken bij huisartsen zijn vaak kort. Daardoor kunnen huisartsen niet altijd goed zien wat voor problemen er spelen bij een gezin. Huisartsen in Ter Apel zijn daarom vijf jaar geleden gestart met een Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) in hun praktijk. Deze voerde langere gesprekken met jongeren en hun ouders en hield contact met de gezinnen. In plaats van individuele hulp, kon de OJG een complete aanpak voor het gezin opzetten. Doordat de OJG beter zicht had op de problemen, kon deze doorverwijzen naar de juiste hulpverlener, bijvoorbeeld hulp op school. En was Jeugdzorg vaak niet nodig. Hierdoor konden gezinnen veel sneller hulp krijgen. Waar Jeugdzorg wel nodig was, kon de OJG helder aangeven wat de problemen waren, waardoor jeugdzorg sneller kon werken.



Huisarts Harry Bulk van Huisartsenpraktijk Ter Apel: “We weten dat er geld te kort is in de zorg, en dus ook bij de jeugdzorg. Maar we vinden het belangrijk dat gezinnen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Met de OJG in de huisartsenpraktijk hebben we de afgelopen jaren kunnen laten zien dat we beter kunnen inschatten welke zorg nodig is. Deze zorg is ook nog eens laagdrempelig en dichtbij huis beschikbaar is.”



Succes verder uitbreiden

De nieuwe aanpak in Ter Apel was succesvol. De werkdruk bij de huisartsen nam af en er waren minder

doorverwijzingen naar Jeugdzorg. Vanwege dit succes heeft gemeente Westerwolde besloten om de

aanstelling van een OJG te betalen. De ondersteuner is in dienst van Huisartsenpraktijk Ter Apel en werkt

naast Ter Apel ook in de praktijken in Sellingen, Vlagtwedde en Wedde.



Op 9 september heeft wethouder Wietze Potze een overeenkomst getekend met huisartsen waar de

Ondersteuner Jeugd en Gezin komt te werken. Wethouder Wietze Potze: “Als je kwetsbaar bent en

problemen hebt, is het belangrijk dat je snel hulp krijgt. Dankzij deze ondersteuner hebben jongeren in

Westerwolde een vast aanspreekpunt en krijgen ze veel sneller de juiste hulp.

Gemeente Westerwolde