Vernieuwde Dorpsschooltuin Vriescheloo feestelijk geopend

VRIESCHELOO – Vanmorgen is de vernieuwde Dorpsschooltuin in Vriescheloo feestelijk geopend.

Het afgelopen jaar heeft Rein de Goeje, coördinator van de dorpsschooltuin, samen met een aantal vrijwilligers, de dorpsschooltuin weer nieuw leven ingeblazen. Naast de moestuin is er een prachtige zogenoemde molentuin gecreëerd.

Vanmorgen verrichtte wethouder Harm-Jan Kuper van de gemeente Westerwolde, in het bijzijn van leerlingen van Kindcentrum De Driesprong, de feestelijke opening van Dorpsschooltuin Vriescheloo. Dit deed hij, nadat eerst Rein de Goeje door de Dorpsraad in het zonnetje was gezet. Kuper was onder de indruk van het harde werk dat Rein de Goeje en de vrijwilligers hebben verzet. In de boomgaard naast de molen zijn paden aangelegd, zijn een pergola en een mozaïekbank geplaatst en veel bloeiende planten gepoot. De tuin staat er, evenals de naastgelegen schooltuin, waarin voornamelijk groenten worden geteeld, bij om door een ringetje te halen en nodigt uit tot een wandeling. En dat is precies de bedoeling; wat begon als een educatieproject voor leerlingen is nu een plek waar iedereen welkom is!

Na zijn toespraak werd de wethouder verzocht het naambord bij de tuin te onthullen. Deze was verstopt achter een doek, die in één beweging door het trekken aan een touw zou moeten vallen. En ook al is Kuper de langste wethouder, zoals hij zelf zei, het lukte hem niet het doek te verwijderen. Met behulp van tuingereedschap lukte het toch en werd de naam zichtbaar. De wethouder kreeg als dank een tasje groenten uit de schooltuin.

Daarna werden de leerlingen in groepjes verdeeld. Ze moesten elf opdrachten doen en daarbij letters verzamelen, die samen een woord vormden. Na afloop kreeg de school een kruiwagen pompoenen.

Vanavond zijn de bewoners van Vriescheloo vanaf zes uur welkom, om onder het genot van een hapje en drankje, kennis te komen nemen van deze mooie tuin in hun Vriescheloo.

Foto’s: Jan Glazenburg