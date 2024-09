Anita Korte, Eileen van der Bulk en Marga van der Veen winnaars “#ilikepekela”

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER REGENACHTIG | TWEE BUIIGE DAGEN

Misschien valt er vandaag eerst een spatje regen maar dat is nog heel weinig, in de loop van de middag neemt de kans op regen duidelijk toe en in het eind van de middag en vanavond gaat het een flinke tijd regenen. Het is dus in principe zwaar bewolkt en later krijgen we ook windkracht 5 uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 18 graden.

Morgen gaat daar een paar graden vanaf en dan is het nog maar 14 graden of 15 graden. Want het regenfront van vandaag trekt vannacht door naar het oosten en voert daarna koude en onstabiele lucht aan. Het is morgen dan ook niet alleen koud maar ook buiig, met kans op een flinke bui en wellicht ook onweer. De wind is morgen matig uit het zuidwesten: dat is windkracht 3 tot 4.

Donderdag vallen er evenees een paar flinke buien maar vrijdag wordt dat minder want dan gaat de luchtdruk omhoog. Het weekend lijkt daarom vrijwel droog te blijven met zonnige perioden, maximumtemperatuur dan rond 17 graden.