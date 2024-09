Arbitragehelden gezocht – wie wordt Amateurscheidsrechter van het Jaar 2024?

REGIO – De scheidsrechter is van groot belang voor het voetbal. In de drukste speelrondes van het seizoen zijn er 32.000 wedstrijden en werkt de KNVB er met de clubs hard aan om zoveel mogelijk van deze wedstrijden te bezetten. Om de scheidsrechters de aandacht te geven die ze verdienen, start vandaag de derde editie van de Amateurscheidsrechters van het Jaar Verkiezing.

De realiteit is dat er een tekort is aan scheidsrechters en dat niet iedere wedstrijd gefloten wordt door een geregistreerde scheidsrechter. De KNVB en ARAG vinden dat scheidsrechters meer waardering verdienen.

Regionale winnaars

Tijdens de Amateurscheidsrechter van het Jaar verkiezing worden zowel KNVB-scheidsrechters als verenigingsscheidsrechters in het zonnetje gezet. Mensen kunnen zichzelf of iemand anders tot 12 oktober opgeven voor de verkiezing via www.scheidsrechtervanhetjaar.nl. Uit elke provincie wordt vervolgens per categorie de lokale held, de (assistent-)scheidsrechter met de meeste stemmen, geselecteerd. De provinciewinnaars gaan door naar de landelijke finale. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens de Dag van de FairPlay op 5 januari 2025.

FairPlay voorop

De rol van de scheidsrechter op het veld en in de zaal is enorm belangrijk. Met alle betrokken partijen op het veld – de spelers, trainers en de supporters – zorgt de scheidsrechter ervoor dat de wedstrijden sportief en plezierig verlopen. Fairplay staat hierbij volgens de KNVB en ARAG voorop, want dit creëert wederzijds respect tussen de teams op het veld.

Ruben van Klinken, winnaar van vorig jaar in de categorie ‘beste mannelijke KNVB-scheidsrechter’, kan als geen ander het belang van fairplay beamen. “Ik probeer op het veld zoveel mogelijk verbale agressie tegen te gaan en hopelijk wordt dit dan ook minder in het voetbal. Het winnen van deze titel was een echte eer. Met deze verkiezing komt er hopelijk meer erkenning voor de scheidsrechter, maar ook meer aandacht voor fairplay op het veld. Dat zorgt namelijk voor meer plezier op het veld.”

Deskundige juryleden

Alle kandidaten worden net zoals vorig jaar beoordeeld door een bekwame jury op een aantal thema’s als communicatie, fairplay, spelregels en motivatie. De jury bestaat uit Franca Overtoom (KNVB scheidsrechter), Sjoerd Mossou (voetbaljournalist, columnist en schrijver), Marc van Erven (CEO van ARAG Nederland) en Serdar Gözübüyük (KNVB scheidsrechter). Met veel enthousiasme neemt KNVB-scheidsrechter Gözübüyük nieuw plaats in de jury: “Ik weet als geen ander hoe leuk het is om een wedstrijd in goede banen te leiden. Op het hoogste niveau, maar ook op de amateurvelden zijn (vrijwillige) scheidsrechters van groot belang. Het is tegenwoordig niet altijd makkelijk om scheidsrechter te zijn. Het is niet meer dan terecht dat de amateurscheidsrechters in het zonnetje gezet worden.”

Dit jaar wordt er meer aandacht besteed aan jonge talenten, want scheidsrechters onder de 18 jaar kunnen dit jaar, naast hun eigen categorie, kans maken in de categorie aanstormend talent. “We willen ook specifiek jonge talenten een podium geven. Zij zijn de toekomst voor het arbitragevak. En met deze verkiezing willen we als partner van de KNVB scheidsrechters jonge mensen aanmoedigen om de fluit op te pakken”, aldus Marc van Erven, CEO van ARAG Nederland.

Dag van de Fairplay

De verkiezing kent op zondag 5 januari 2025 zijn hoogtepunt tijdens de Dag van de Fairplay. Dit is een jaarlijks terugkerende dag vol workshops en trainingen voor amateurscheidsrechters op de KNVB Campus in Zeist. Tijdens dit evenement worden tevens de winnaars van de verkiezing bekend gemaakt.

Over ARAG

ARAG is een onafhankelijke juridisch probleemoplosser. Wij maken het recht toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze ambitie is om de beste juridisch probleemoplosser van Nederland te zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij onze uitgangspunten. ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een van oorsprong Duits familiebedrijf dat met ruim 4.600 medewerkers actief is in 19 landen inclusief Australië, de Verenigde Staten en Canada. Met bijna 800 professionals in Nederland werken wij vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leusden en Roermond.

Supporter van Fairplay

Fairplay op en rond de voetbalvelden. Dat is dé verbinding tussen ARAG en de scheidsrechters. Samen met de KNVB staat ARAG al sinds 2011 voor Fairplay op de Nederlandse voetbalvelden en in de maatschappij. Daarom support ARAG alle (toekomstige) voetbalscheidsrechters in Nederland in de uitoefening en ontwikkeling van het vak.

Over KNVB

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is de hoogste autoriteit in het Nederlandse voetbal. De KNVB reguleert en bevordert het voetbal op alle niveaus, van amateurs tot professionals. Als lid van de UEFA en de FIFA vertegenwoordigt de KNVB Nederland in internationale voetbalarena’s. De bond zet zich in voor fairplay, sportiviteit en talentontwikkeling, en speelt een cruciale rol in het vormgeven van de voetbalcultuur en -erfenis van Nederland. Daarnaast bevordert de KNVB hoogwaardige arbitrage en scheidsrechtersopleidingen om de integriteit en kwaliteit van het spel te waarborgen.

