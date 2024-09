Lokaal Betrokken: Meerderheid Nederlanders vindt dat de politiek niet opkomt voor mensen zoals zij

STADSKANAAL, REGIO – Volgens nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau vindt bijna de helft van de Nederlanders (43%) dat de overheid onvoldoende naar burgers luistert en bijna 60% vindt dat de politiek onvoldoende opkomt voor mensen zoals zij. Gevolg: een laag vertrouwen in de politiek.

‘Veel mensen vinden dat politici beter zouden moeten luisteren en een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat er onvoldoende aandacht is voor de belangen van mensen met lagere inkomens, mensen die buiten de Randstand wonen, jongeren, mensen met een beperking, basis- en mbo-opgeleiden en ouderen’, zo valt te lezen in het SCP rapport.

Het onderzoek betreft de landelijke politiek maar ook in de gemeentelijke politiek neemt het vertrouwen al jaren af: ook in de gemeente Stadskanaal. Dat bleek bijvoorbeeld bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022 waar de opkomst met 41,9 % nog nooit zo laag is geweest.

Het afnemend vertrouwen in de (lokale) politiek en de groeiende kloof tussen politiek en burgers was voor Jur Mellies reden om in het voorjaar van 2017 de partij Lokaal Betrokken op te richten. Doel van de partij is het bevorderen van de betrokkenheid van de burgers van de gemeente Stadskanaal bij de lokale politiek alsmede het behartigen van de belangen van die burgers. “En zo staat het ook in onze statuten”, zegt oprichter Jur Mellies. “Hoe we dat willen doen staat er ook in, namelijk dat we zoveel mogelijk de gelegenheid zoeken om van gedachten te wisselen met inwoners over onderwerpen van algemeen belang en in het bijzonder het gemeentelijk beleid ten aanzien van deze belangen.”

In 2018 deed Lokaal Betrokken voor de eerste keer mee aan de verkiezingen en behaalde gelijk 1 zetel (net geen twee). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ging ze van één naar drie zetels en zaten ze in het college van B&W. Belangrijkste speerpunt was te komen tot een meer open en transparantere manier van besturen en meer debat in de gemeenteraad.

Harma Zwiers, sinds maart 2022 fractievoorzitter van Lokaal Betrokken, zegt hierover: “Na twee jaar besturen moesten we als partij jammer genoeg constateren dat veel nog bij het oude is gebleven en dat van een ‘nieuwe bestuurscultuur’ bij lange na geen sprake is. Dat heeft er toe geleid dat we vlak voor het zomerreces uit de coalitie zijn gestapt.”

Sindsdien valt er ook weer meer dynamiek in de raads- en commissievergaderingen te bespeuren. “De debatten zijn levendiger geworden. En dat is belangrijk zodat inwoners zich gehoord voelen in de raad”, aldus Zwiers.

Hoe nu verder met het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners?

Mellies hierover: “Het is heel makkelijk het vertrouwen kwijt te raken maar het is veel moeilijker om het vertrouwen terug te winnen. Maar wij van Lokaal Betrokken zijn van de lange adem en zullen trouw blijven aan onze missie en visie: los van wat andere partijen doen. Wij blijven in ieder geval zichtbaar en we blijven het gesprek met de inwoners opzoeken. Stap voor stap proberen we het vertrouwen te winnen van onze inwoners.”

Lokaal Betrokken