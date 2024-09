Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIGE DAGEN | DROOG WEEKEND

Tot vrijdagmiddag houden we sterk wisselvallig weer met een afwisseling van zonnige momenten maar geregeld ook enkele flinke buien. Vandaag is er vooral vanmiddag kans op een aantal buien en het is ook vrij koud met een maximumtemperatuur van 14 graden, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.

Morgen is de meeste kans op buien ook in de middag, want morgenochtend beperken de meeste buien zich tot het Wad en de IJsselmeerzone. Er is morgenochtend soms ook weer een flinke opklaring, maar net als vandaag is het fris met een maximum rond 14 graden. De wind is morgen matig uit het westen tot noordwesten.

Vrijdag waait de wind uit noordwest tot noord en dan is er overdag nog kans op een bui, in het weekend is het droog en vrij zonnig, met middagtemperaturen rond 16 graden. ’s Ochtends is er kans op mistbanken, verder is er zon met stapelwolken. Maandag is er weer kans op een bui.