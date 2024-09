Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Vriescheloo. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vandaag was de start voor de wandeling van WandelenWerkt in ’t Ganzennust in Vriescheloo. Vriescheloo is in de 9e 0f 10e eeuw ontstaan als randveenontginningsdorp. Het dorp is in de loop der tijden verschillende keren verplaatst. Het lag in eerste instantie aan de oevers van de Westerwoldse Aa, de rivierduin De Garst. Later de Gaast. Door de vervening werd de waterstand zodanig verhoogd dat het dorp in de periode van de 9e tot de 14e eeuw vier keer is verplaatst tot zijn huidige ligging op de zandrug de Bouwten. Verder is Vriescheloo één van de vijf kerspelen van Westerwolde.

In ’t Ganzennust stond om 8.45 uur de koffie met koek weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches Jolanda Willems, Robert Huitsing en Mannie Kruizenga.

Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden: 6, 8 en 10 km. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en wandelde richting de Industrieweg. Hier passeerden ze het mooie wachthuisje van de GADO; de Groninger AutobusDienst Onderneming. De GADO heeft in de periode van 1924 tot 1998 het openbaarvervoer verzorgd in de hele provincie en een gedeelte van Drenthe. Dit ging stapsgewijs. In Oost Groningen nam dit serieuze vorm aan na opheffing de stoomtram van OG ( Oostelijk Groningen oftewel Oal Graitje) in 1948. Maar om vaste voet aan de grond te krijgen moesten eerst nog wel even de particuliere busdiensten Deiman in Winschoten en Bergman in Ter Apel worden opgekocht. De gemeente heeft het wachthuisje, evenals het exemplaar in Bellingwolde laten restaureren en op de monumentenlijst geplaatst.

Vervolgens ging de wandeling richting het Engbert Drenthbos. Engbert Drenth heeft zich in de periode dat hij burgemeester was van de gemeente Bellingwedde ingespannen om hier 2500 hectare nieuwe natuur te realiseren. Als dank dat dit is gelukt heeft Staatsbosbeheer een stuk bos zijn naam gegeven. Drenth was in eerste instantie niet van plan langer dan 2 periodes burgemeester van Bellingwedde te blijven, maar het beviel hem zo goed dat hij de functie tot aan zijn pensionering in 2007 bleef vervullen. Dit was een periode van 28 jaar. Hij was toen de langstzittende burgemeester van één gemeente in Nederland.

Vanuit het bos kwamen de wandelaars in prachtig open landschap terecht en ging het richting het B.L. Tijdenskanaal. Daar werd bij het monument ter ere van B. L. Tijdens een korte pauze gehouden. Hij was boer en politicus, in de jaren 1891 – 1901 lid van de Tweede Kamer en voorstander van protectionisme om de Groningse landbouw te beschermen.

Na de pauze werd het prachtige gebied tussen het B. L. Tijdenskanaal en de grens met Duitsland op verschillende manieren doorkruist, om tenslotte weer koers te zetten naar Vriescheloo. Hier werden de wandelaars gastvrij ontvangen door een paar vaste mede wandelaars en uitgenodigd om hun tuin te bezichtigen. Daarna ging het weer, via een gedeelte van het Ganzenpad, richting het Ganzennust. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodje weer te wachten.

Jan Bossen

Foto’s: Jan Bossen en WandelenWerkt