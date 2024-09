Zo’n 30 gebouwen in Westerwolde geopend op de Monumentendagen

WESTERWOLDE – In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 september a.s. zijn er op veel plekken in het mooie Westerwolde monumenten geopend. De deuren staan wagenwijd open voor elke belangstellende. Er zijn bovendien veel leuke activiteiten op die plekken georganiseerd. Alle reden om een zoektocht door Westerwolde te maken. Er is keuze genoeg voor iedereen. Want smaken verschillen en voorkeuren ook.

Thema

Het thema voor 2024 is: erfgoed van routes, netwerken en verbindingen

Monumenten

Het OMD Comité Westerwolde heeft zich de afgelopen maanden flink bezig gehouden met het ontwikkelen van een mooi en uitgebreid programma. In totaal doen meer dan 30 gebouwen in Westerwolde mee aan dit landelijke evenement. Dat is best een hoge deelname. In bijna alle plaatsen tussen Oudeschans in het noorden en Ter Apel in het zuiden zijn belangrijke gebouwen open gesteld. De openstelling is overdag van 11h00 tot 17h00, in sommige gevallen iets korter. Veel dorpskerken zijn eveneens geopend, maar dan uitsluitend op de zaterdag.

Activiteiten en demo’s

Er is voor elk wat wils. En daarmee veel variatie. Houdt u van oude boerenambachten? Dan kunt u naar het vlegeldorsen en waaieren kijken bij Boerderij Ter Borg 1 nabij Sellingen, op zaterdag. Maar ook manden maken en bezems binden bij de fraaie molen ‘de Korenbloem’ van Vriescheloo. De medewerkers van de Stichting Onstwedder Gaarv’n uit Smeerling staan garant voor een goede demonstratie. Wilt u een rondleiding door een echte fabrieksruïne? Dat kan op de zondag bij de voormalige aardappelmeelfabriek van Ecodorp Het Land van Aine in Ter Apel. Bent u op zoek naar schilderkunst? Kom dan naar een expo van schilderijen van Sacha van Aarde in de kerk van Vriescheloo. Wilt u historische orgels horen spelen en uitleg krijgen van de organisten zelf? Dat is mogelijk op zaterdag in de kerken van Bellingwolde, Bourtange, Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel. Méér geïnteresseerd in de uitleg van een voedselbos? Kom dan op zondag naar Boerderij Ter Borg 3 met uitleg en kunst van Lianne de Kort. Wil je je laten betoveren door de magie van gebrandschilderd glas-in-lood? Je hoeft niet naar Frankrijk of Italië maar kunt op zaterdag terecht in de St. Willibrorduskerk in Ter Apel, een kleine onbekende kathedraal. Wil je genieten van rust en mooi uitzicht? Kom dan eens naar de originele vestingwerken van de vesting Oudeschans; de verstilde bastions zijn prachtig. Wil je toch meer weten van kanongebulder? Kijk dan meteen ook even in het Vestingmuseum van Oudeschans, en snuif meteen schilderkunst op in Galerie Erica Stulp, in het naastgelegen gedeelte van het Vestingmuseum.

U merkt, veel variatie en voor iedereen wel iets waardevols te vinden.

Wandelen

Het Comité heeft dit programma ontwikkeld naar aanleiding van de landelijke opdracht: routes en verbindingen. Daarom is ook contact gelegd met Wandelen in Westerwolde. In de nabijheid van de monumenten zijn passende maar korte wandelroutes uitgekozen. Behalve monumenten te bezoeken kunt u ook een stuk wandelen. Neem de schoenen alvast mee in de auto of op de fiets.

Opening

De opening vindt op vrijdagmiddag plaats in het dorpshuis ‘Ons Noaberhoes’ in Veelerveen. Dit houdt verband met de symbolische opening, voor dit OMD-weekend, op de bekende Mercedesbrug in het dorp Veelerveen. Deze brug staat letterlijk symbool voor het thema van 2024.

Meer weten? Ga dan naar www.openmonumentendag.nl of naar www.westerwolde.nl of klik HIER.

Ton Kupers