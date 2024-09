Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FRIS MET AF EN TOE ZON | DROOG WEEKEND

Het is vanochtend rustig weer met af en toe een beetje zon, maar bij de Wadden is wel kans op enkele buien. Vanmiddag en vanavond maken wij ook kans op een paar buien, later vanavond en vannacht is het weer droog en vannacht is er kans op mistbanken. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten en de maximumtemperatuur is 14 a 15 graden.

Vannacht is er weinig wind en het wordt dan ook koud met minimum van 3 tot 5 graden. Overdag wordt het morgen 15 graden met een zwakke tot matige noordwestenwind en opklaringen, en een paar kleine buien in de middag.

In het weekend draait de wind naar west tot zuidwest dan gaat de luchtdruk omhoog. Het is daardoor ook een droog weekend met zonnige perioden en maxima op zaterdag rond 16 graden, en zondag rond 19 graden. Na het weekend is er maandag kans op een bui en daarna lijken er weer een paar droge dagen te komen. Midden volgende week zou het ook weer 20 graden kunnen worden.