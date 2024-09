Informatieavond laaggeletterdheid in Pekela

OUDE PEKELA – Op dinsdag 10 september organiseerde de gemeente Pekela een informatieavond over laaggeletterdheid. Dit samen met het Taalhuis en Gemma Groot Koerkamp (VNO-NCW MKB Noord). Groot Koerkamp brengt laaggeletterdheid bij werkgevers onder de aandacht. Wethouder Ellen van Klaveren opende de avond. Scholen, bedrijven en andere organisaties konden brieven beoordelen op taalgebruik. En meemaken wat laaggeletterdheid doet door VR-brillen.

Waarom deze avond?

Deze week (8 t/m 15 september) is het de Week van Lezen en Schrijven. Hierbij staan we stil bij laaggeletterdheid. Wist je dat 1 op de 5 Pekelders moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen? Dit kan invloed hebben op hun dagelijks leven en deelname aan de maatschappij.

Begeleiding bij taal, rekenen en de computer

Heb je moeite met lezen, schrijven, rekenen of computeren of ken je iemand in je omgeving? Elke dinsdag van 11 tot 12 uur is er een spreekuur bij het Taalhuis in de Binding. Je kan persoonlijke begeleiding krijgen of in een groep. En je mag altijd iemand meenemen.

NOS Journaal in makkelijke taal

Wil je het nieuws beter kunnen volgen? Dat kan elke dag op NPO1 om 17:00 uur.

Gemeente Pekela