Jaaropleiding eetbare wilde planten  binnenkort van start

NOORD NEDERLAND –

De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Om ons heen staan heerlijke en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en te weten hoe je ze respectvol kunt oogsten. Duik samen met Tim en Leah van In Het Wilde Weg een jaar lang in de wereld van eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur.

Half september start de jaaropleiding Eetbare wilde planten die bestaat uit theorielessen en praktijkdagen op diverse locaties in Noord Nederland. Heb je al ervaring met eetbare planten? Binnen de groep is een verdiepingsgroep. Doordat er twee docenten zijn, kunnen ze differentiëren in de lesstof en is ervoor zowel de gevorderde als beginnende wildplukker voldoende aandacht. Tijdens de opleiding is ook aandacht voor (het laten staan van) eetbare wilde planten in je eigen tuin om zo te zorgen voor meer biodiversiteit. Hier profiteer je niet alleen zelf van maar ook veel insecten.

Lauwersmeergebied

Tijdens de praktijkdagen brengen ze onder andere een bezoek aan het prachtige Lauwersmeergebied. Ze gaan op struintocht, heerlijke gerechtjes maken met eetbare planten en aan de slag met diverse plantbereidingen. Op sommige praktijkdagen houden ze een lange excursie, op sommige dagen zijn ze langer bij het kampvuur en andere dagen zijn ze ook binnen aan het werk rondom een bepaald thema. Ze bespreken planten en onderwerpen, maken plantbereidingen, heerlijke gerechten met eetbare wilde planten en genieten van lekkere tussendoortjes, wildplukthee en wilde kruidendrankjes. De maaltijden en gerechtjes zijn vegetarisch/ veganistisch, grotendeels glutenvrij en suikervrij en gemaakt van hoofdzakelijk biologische ingrediënten, aangevuld met eetbare wilde planten.

Kampeerweekend

Tijdens deze jaaropleiding houden ze een kampeerweekend in Ossenzijl in de Weerribben, het grootste aaneengesloten laagveengebied van West Europa. Hier gaan ze vanuit de kano en te voet op zoek naar eetbare planten. Ze komen onder andere de beruchte en dodelijk giftige waterscheerling tegen, maar ook de gewone engelwortel en prachtige waterlelies. Wie niet wil kamperen, kan op eigen gelegenheid een overnachting in de buurt regelen. De kosten van de overnachting (kamperen of andere overnachtingsplek) zijn voor eigen rekening.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de jaaropleiding zoals aanmelden, data, prijzen, of over In Het Wilde Weg, kijk dan op www.inhetwildeweg.nl

In het wilde weg