Onderzoek: 1 op de 5 Groningse banen in de zorgbranche

GRONINGEN – Dat de zorgbranche een essentieel onderdeel is van de Groningse arbeidsmarkt, kan je wel stellen: maar liefst 20,4% van de banen in de provincie is een zorgbaan. Toch zijn er tekorten aan Groningse zorgmedewerkers: voor elke werkzoekende staan 2,6 vacatures open. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank.

Groningse zorgbanen bijna verdubbeld

Waar er in Groningen in 1996 nog 26.870 banen in de zorg waren, is dit aantal momenteel bijna verdubbeld, naar 52.670. Het aantal vacatures loopt daarom op. Momenteel zijn er hier 2,6 vacatures per werkzoekende.

Landelijk is het tekort groter en bleef het aantal werkzoekenden achter op de vraag naar zorgmedewerkers. In heel Nederland zijn er 3,5 vacatures per werkzoekende.

“Het aantal banen in de zorg is explosief gegroeid, maar dat geldt niet voor het aangeboden personeel. Dit zorgt voor een gespannen markt”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank.

Meeste zorgbanen in Oldambt

Momenteel bevindt 20,4% van alle banen in Groningen zich binnen de zorgsector. Vooral in Oldambt is een groot deel van de banen in de zorg: 26,7%. De top 5 Groningse gemeenten met de meeste zorgbanen is:

Oldambt: 26,7% van alle banen Groningen (stad): 23% van alle banen Westerwolde: 21,3% van alle banen Stadskanaal: 18,4% van alle banen Westerkwartier: 16,3% van alle banen

Sharita Boon zegt hierover: “De zorg heeft lang de naam gehad dat het slecht betaalde banen zouden zijn. Onder andere door de personeelstekorten zijn er de laatste jaren in de CAO’s wel flinke stappen gemaakt qua salaris. Een ander groot voordeel van kiezen voor werken in de zorg is dat je meestal in de buurt een baan kunt vinden.”

Vooral tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen

In Groningen is grote behoefte aan meer verpleegkundigen: hiervoor zijn momenteel maar liefst 4,8 openstaande vacatures per werkzoekende.

Groningse verzorgenden staan er beter voor: per werkzoekende in deze branche vind je 2,6 openstaande vacatures.

Alle details van het onderzoek vind je hier: https://www.nationalevacaturebank.nl/carriere/actueel/onderzoeken/groot-tekort-aan-personeel-in-de-zorg

Nationale Vacaturebank