Sluiting woning in Musselkanaal vanwege overtreding Opiumwet

MUSSELKANAAL – Vanaf vandaag wordt op last van de burgemeester een woning gesloten aan de

Ceressingel in Musselkanaal. De sluiting van drie maanden is op grond van overtreding van de Opiumwet in samenhang met het gemeentelijk drugsbeleid.



Woonoverlast en drugsgerelateerde activiteiten

Dit besluit is genomen na zorgvuldig onderzoek op basis van informatie van zowel omwonenden als de politie. Aanleiding voor het onderzoek was een reeks meldingen over woonoverlast en drugsgerelateerde activiteiten. In het pand zijn geen drugs aangetroffen.



Meld verdachte situaties altijd!

Inwoners kunnen helpen met het bestrijden van ondermijning en drugshandel door alert te zijn en vermoedens te melden. Heeft u een onderbuikgevoel bij een bepaalde zaak, persoon of aanvraag, waarbij u denkt: ‘dit klopt niet’? Meld dit altijd bij de politie via 0900 8844 (en in noodgevallen met 112) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Een onderbuikgevoel is vaak terecht, meld dus ook bij twijfel.

Gemeente Stadskanaal