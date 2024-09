Twee geboortes in WILDLANDS op één dag: zebra en vicuña

EMMEN – Een bijzondere dag gisteren in WILDLANDS: in het dierenpark in Emmen zijn zowel een vicuña als een zebra geboren. De geboorte van de vicuña gebeurde zelfs tijdens openingstijd, onder toeziend oog van bezoekers.

In de stallen van Serenga is op woensdag 11 september een gezond zebrajong geboren. De bevalling is voorspoedig verlopen: de ervaren moeder en haar jong maken het goed. Het pasgeboren veulen – een hengstje – staat zo sterk op z’n benen dat het vandaag al met de kudde mee de savanne op mocht. Daar konden bezoekers hem met de giraffen, neushoorns en impala’s, maar vooral pal naast zijn beschermende moeder zien lopen. In WILDLANDS leven momenteel acht zebra’s.

Onder toeziend oog publiek

Even verderop in het park – in de woestijn van Serenga – vond ook een geboorte plaats. Daar is in het bijzijn van de bezoekers van WILDLANDS een vicuña geboren; een kameelachtige die veel weg heeft van een alpaca. Ook deze bevalling verliep voorspoedig: het jong – een hengstje – stond een half uur na de geboorte al op z’n benen en dronk vrijwel meteen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er een vicuña is geboren. Nog geen twee weken geleden – op 29 augustus – is het eerste vicuñajong van dit jaar geboren. In WILDLANDS zijn vanaf 2021 vijf vicuña’s geboren; toevalligerwijs allemaal mannetjes.

