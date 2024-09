Bont programma aan lezingen in het Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – De komende herfst organiseert het Veenkoloniaal Museum te Veendam weer een bont programma aan woensdagavondlezingen. De lezingen staan inmiddels op de website en folders zijn verkrijgbaar bij het museum.

Op 25 september bijten Sanne Meijer en Iris van den Brand het spits af. Ze gaan naar aanleiding van hun zeer succesvolle publicatie Vraauwlu in op de zeer bijzondere positie van de vrouwen in de Groninger Veenkoloniën. Iedereen kent Aletta Jacobs, maar wist u dat er ook in Veendam al ruim voor Aletta zeer vroege en actieve voorvechter van Vrouwenemancipatie waren? En dat in Veendam qua landelijke percentage, eind 19de eeuw, begin 20ste eeuw de meeste mannen lid waren van verenigingen die voor vrouwenemancipatie vochten? Waarschijnlijk niet.

Over de sprekers:

Sanne Meijer (Stadskanaal, 1993) is historica en ondernemer en woont in Roodeschool. Ze werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en geschiedenis.

Iris van den Brand (Assen, 1994) is historica en geschiedenisdocent en woont in Beerta. Ze zet zich onder meer in voor meer regionale geschiedenis in het middelbaar onderwijs.

De lezing begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Hendrik Andries Hachmer Veenkoloniaal Museum