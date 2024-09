De Disney Treasure begint op 18 september aan haar reis naar de Noordzee

PAPENBURG – De Disney Treasure vaart op 18 en 19 september van Papenburg naar de Noordzee. Het schip verliet op 3 augustus het bouwdok bij de Meyer Werft.

Het cruiseschip de Disney Treasure zal naar verwachting op 18 september 2024 aan haar reis naar de Noordzee beginnen. Volgens de Dienst Waterwegen en Scheepvaart zal de tocht over de Eems op 18 september 2024 rond 11.00 uur beginnen met de passage van de doksluis in Papenburg. De passage van de Jann-Berghausbrug in Leer is gepland op 18 september rond 20.45 uur en op 19 september 2024 rond 02.00 uur zal het schip de Ems-stuwdam in Gandersum, net voor Emden, passeren. Let op: De tijden kunnen in verband met weersomstandigheden afwijken!

Tijdens de overtocht wordt de Eems afgesloten voor ander scheepvaartverkeer, zodat het cruiseschip veilig van de Meyer Werft naar de Noordzee kan worden overgebracht. De Disney Treasure zal met behulp van sleepboten de route van Papenburg naar Emden achteruit afleggen. Tijdens de oversteek over de Eems voeren een getraind team van Eems-loodsen en de scheepswerfkapitein van Meyer Werft het bevel aan boord.

De Disney Treasure is het vierde cruiseschip van Meyer Werft in Papenburg voor Disney Cruise Line. Het schip wordt in het najaar geleverd aan de Amerikaanse rederij en zal kort voor Kerstmis in gebruik worden genomen. Voor aflevering moet de Disney Treasure ook nog een proefvaart maken, waarbij het schip wordt getest in enkele extreme manoeuvres op de Noordzee. Bij de Meyer Werft is tot 2031 opdracht gegeven voor de bouw van zes nieuwe Disney-cruiseschepen , waarvan er vijf rechtstreeks naar Disney Cruise Line gaan en één naar de Japanse licentiehouder Oriental Land Company.

Details van het Disney Treasure-schip:

Lengte: 341 meter

Breedte: 41 meter

Aantal gastenhutten en suites: 1256

Gasten bij maximale bezetting: 3500

Aantal bemanningsleden: 1555

Bron: Kreuzfahrt Aktuelles