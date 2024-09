Groningen1 met speciale uitzending bij de RUN van Winschoten (Update)

WINSCHOTEN – Zaterdag 14 september vind het grootste loopevenement van het noorden plaats, de RUN van Winschoten, en Groningen1 is erbij!

Wij brengen de RUN in woord en beeld bij u thuis.

Tijdens de RUN zijn er verschillende radio en tv teams langs het parcours onderweg om u live op de hoogte te houden van onder andere de klassement lopers, de goede doelen lopers en natuurlijk de sfeer tijdens het evenement.

Op de Radio begint de uitzending al om 8 uur, via TV zijn we vanaf 8.30 uur bij u in de huiskamer.

Luisteren via de Radio kan via FM 105.8 Mhz , via ZIGGO digitaal, KPN kanaal 1503 en online https://www.westerwoldeactueel.nl/radioplayer/rtvgoplayer.html

Kijken kan via ons TV kanaal, op Ziggo digitaal, KPN 1203, ODIDO 875, SKV kanaal 532 online https://stream.rtvgemeente-oldambt.nl/player?stream=rtvgo of live via Facebook https://www.facebook.com/rtvlogo/

Groningen1 is een samenwerking tussen de lokale omroepen Radio Westerwolde en RTVGO.