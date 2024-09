DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gistermorgen vond om 7.35 uur op de Graf-Edzard-Straße een ongeval plaats. Een 18 jarige inwoner van Weener reed in zijn auto achter een bestelbus met aanhanger, bestuurd door een 50 jarige man uit Bunde. Toen hij vanwege een situatie op de weg moest stoppen reed de 18 jarige achterop de aanhanger. De 50 jarige bestuurder van de bestelbus en zijn 58 jarige passagier raakten daarbij gewond. De 18 jarige raakte voor zover bekend niet gewond. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.

Meppen

Gisteravond rukten politie en brandweer om 18.52 uur uit voor een brand in een loods van een afvalverwerker aan de Dieselstraße in Meppen. De brandweer was met 18 voertuigen en 85 brandweerlieden ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie bestond er, wat betreft het vuur en de rookontwikkeling, geen gevaar voor de omgeving. De schade bedraagt ongeveer een ton. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat woensdag om 11.00 uur op het fietspad langs de Hemsener Straße plaatsvond. Een automobilist zag daar een 17 jarige fietsster over het hoofd toen hij linksaf de Heidlandstraße in draaide. De fietsster kwam door de aanrijding ten val en raakte lichtgewond. De automobilist is na even te zijn gestopt doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen: 05931/9490.

Papenburg

Gisteravond rolde om 18.43 uur op de parkeerplaats van Kaufland aan de Deverweg een winkelwagentje tegen een geparkeerde grijze BMW 535D. De auto raakte daarbij beschadigd. De persoon die verantwoordelijk is voor de schade is er vandoor gegaan.

Haren

Vanmorgen is rond 6 uur op de Im Industriepark een 59 jarige man op een scooter aangereden. Hij werd door een 20 jarige bestuurder van een BMW over het hoofd gezien, toen deze vanaf een parkeerplaats bij een bedrijf de Im Industriepark in de richting van de Hünteler Straße op reed. Bij de aanrijding raakte de scooterbestuurder zwaargewond. Hij werd met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 4.000 euro geschat.