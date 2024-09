Monumentenweekend in Westerwolde op de Noabers Badde symbolisch geopend

VEELERVEEN – Vanmiddag werd het Monumentenweekend in Westerwolde symbolisch geopend op de Noabers Badde.

Dit weekend is het weer het Open Monumentenweekend. In heel Nederland openen monumenten de deuren voor het publiek. Zo ook in Westerwolde.

Het thema dit jaar is erfgoed van routes, netwerken en verbindingen . Daarom werd vanmiddag als locatie van de feestelijke opening van het Open Monumentenweekend gekozen voor de Noabers Badde in Veelerveen, ook wel, vanwege zijn vorm, de Mercedesbrug genoemd. De brug uit 1989 verbindt niet alleen de oevers van het Mussel Aa kanaal en het Ruiten Aa kanaal, maar zorgt ook voor verbinding tussen de bewoners aan beide kanten van het water. Wethouder Giny Luth knipte in het midden van de brug een lint door.

Voorafgaand aan deze symbolische opening organiseerde OMD Comité Westerwolde in Ons Noabershoes in Veelerveen een bijeenkomst voor genodigden. Nadat de aanwezigen door de heer Ton Kuper, voorzitter van OMD Comité Westerwolde, welkom waren geheten, nam Jelly Haan van Stichting Wandelen in Westerwolde het woord. Ze vertelde over de 40 wandelroutes die in Westerwolde zijn uitgezet. De routes variëren in lengte van 1,5 tot 14 kilometer. Deze worden, evenals het Westerwoldepad en de 12 wandelingen van Staatsbosbeheer, onderhouden door een grote groep vrijwilligers van Stichting Wandelen in Westerwolde. Zij zorgen er voor dat de paden toegankelijk blijven, plaatsen bewegwijzering en doen herstelwerkzaamheden, zoals bij het vernielde brugje in het Ter Apelerbos. Ook zorgt de stichting voor de organisatie van het jaarlijks terugkerend Westerwoldse Wandelweekend.

Mede door promotie in diverse media, waaronder ook in kranten in Duitsland, wisten dit jaar al duizenden wandelaars Westerwolde te vinden.

De stichting zit boordevol plannen. Naast het Westerwolde Wandelweekend, dat volgend jaar een andere vorm krijgt, staan er nog meer activiteiten op de planning. Hierover zal later meer bekend worden. Ook wordt in het Metbroekbos een vlonderpad aangelegd en worden de “schoentjes” aan de metalen bomen in Smeerling en Sellingen vervangen door Cittaslow slakken. Deze worden uitgezaagd door leerlingen van RSG Ter Apel en door leerlingen van basisscholen beschilderd. Daarnaast heeft de stichting een droom in de vorm van een groot bouwwerk, zoals een uitkijktoren, in het gebied.

Na een korte toespraak door wethouder Giny Luth, waarin zij haar waardering voor de vrijwilligers van OMD Comité Westerwolde en Stichting Wandelen in Westerwolde uitsprak, liepen de aanwezigen naar de Noabersbadde voor de feestelijke opening van het Open Monumentenweekend.

Daarna was er onder het genot van een hapje en een drankje een informeel samenzijn in Ons Noabershoes. Voor Jelly Haan, wethouder Giny Luth en Nanda en Pieter Huttinga, vrijwilligers van Ons Noabershoes, stond een prachtig boeket bloemen klaar.

Open Monumentenweekend

In totaal doen meer dan 30 gebouwen in Westerwolde mee aan het Open Monumentenweekend. In bijna alle plaatsen tussen Oudeschans in het noorden en Ter Apel in het zuiden zijn belangrijke gebouwen open gesteld. De openstelling is van 11.00 tot 17.00 uur, in sommige gevallen iets korter. Veel dorpskerken zijn eveneens geopend, maar dan uitsluitend op de zaterdag.

Activiteiten en demo’s

Er is voor elk wat wils. En daarmee veel variatie. Houdt u van oude boerenambachten? Dan kunt u naar het vlegeldorsen en waaieren kijken bij Boerderij Ter Borg 1 nabij Sellingen, op zaterdag. Maar ook manden maken en bezems binden bij de fraaie molen ‘de Korenbloem’ van Vriescheloo. De medewerkers van de Stichting Onstwedder Gaarv’n staan garant voor een goede demonstratie. Wilt u een rondleiding door een echte fabrieksruïne? Dat kan op de zondag bij de voormalige aardappelmeelfabriek van Ecodorp Het Land van Aine in Ter Apel. Bent u op zoek naar schilderkunst? Kom dan naar een expo van schilderijen van Sacha van Aarde in de kerk van Vriescheloo. Wilt u historische orgels horen spelen en uitleg krijgen van de organisten zelf? Dat is mogelijk op zaterdag in de kerken van Bellingwolde, Bourtange, Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel. Méér geïnteresseerd in de uitleg van een voedselbos? Kom dan op zondag naar Boerderij Ter Borg 3 met uitleg en kunst van Lianne de Kort. Wil je je laten betoveren door de magie van gebrandschilderd glas-in-lood? Je hoeft niet naar Frankrijk of Italië maar kunt op zaterdag terecht in de St. Willibrorduskerk in Ter Apel, een kleine onbekende kathedraal. Wil je genieten van rust en mooi uitzicht? Kom dan eens naar de originele vestingwerken van de vesting Oudeschans; de verstilde bastions zijn prachtig. Wil je toch meer weten van kanongebulder? Kijk dan meteen ook even in het Vestingmuseum van Oudeschans, en snuif meteen schilderkunst op in Galerie Erica Stulp, in het naastgelegen gedeelte van het Vestingmuseum.

Wandelen

Het Comité heeft dit programma ontwikkeld naar aanleiding van de landelijke opdracht: routes en verbindingen. Daarom is ook contact gelegd met Wandelen in Westerwolde. In de nabijheid van de monumenten zijn passende maar korte wandelroutes uitgekozen. Behalve monumenten te bezoeken kunt u ook een stuk wandelen. Neem de schoenen alvast mee in de auto of op de fiets.

De folder met daarin alle informatie over de opengestelde gebouwen en activiteiten vindt u HIER.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg